Dolar ve euro bugün kaç TL? İşte 25 Ağustos 2026 Salı güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurlarındaki güncel görünüm, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Döviz piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından dolar ve euronun güncel alış-satış fiyatları merak ediliyor.

Peki, dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? Döviz kurlarında son durum ne? İşte 25 Ağustos 2026 Salı günü dolar ve euronun güncel alış-satış fiyatları...