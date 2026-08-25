ARA
DOLAR
48,08
0,03%
DOLAR
EURO
56,17
0,14%
EURO
ALTIN
7093,76
0,04%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Döviz
  • Dolar ve euro bugün kaç TL? İşte 25 Ağustos 2026 Salı güncel döviz kurları

Dolar ve euro bugün kaç TL? İşte 25 Ağustos 2026 Salı güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurlarındaki güncel seyir, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Döviz piyasasındaki son rakamlar yakından takip edilirken güncel alış-satış fiyatları da merak ediliyor. Peki, dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos 2026 Salı günü dolar ve euronun güncel alış-satış fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Dolar ve euro bugün kaç TL? İşte 25 Ağustos 2026 Salı güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurlarındaki güncel görünüm, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Döviz piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından dolar ve euronun güncel alış-satış fiyatları merak ediliyor.

Peki, dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? Döviz kurlarında son durum ne? İşte 25 Ağustos 2026 Salı günü dolar ve euronun güncel alış-satış fiyatları...

1 25 Ağustos 2026 dolar ne kadar oldu?

25 Ağustos 2026 dolar ne kadar oldu?

Dolar bugün saat 09:19 itibarıyla 48,0913 (alış), 48,1055'ten (satış) işlem görüyor.

2 25 Ağustos 2026 euro ne kadar?

25 Ağustos 2026 euro ne kadar?

Euro bugün saat 09:19 itibarıyla 56,0992 (alış), 56.1151'den (satış) işlem görüyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL