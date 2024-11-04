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2025 için yeniden değerleme oranı belli oldu

2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oranın yeni yılda vergi ve harçlara zam olarak yansıtılması bekleniyor.

04 Kasım 2024 | 10:33
2025 için yeniden değerleme oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı. 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) , ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

GELİR VERGİSİNİN İLK DİLİMİ DEĞİŞİYOR

Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor.

Gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya yükseldi.

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