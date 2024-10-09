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3 bin yabancı alıcı WoodTech için İstanbul’a geliyor

Bu yıl 37. düzenlenecek Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech, 12 Ekim’de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuarda 3 bini yabancı olmak üzere toplamda 30 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.

09 Ekim 2024 | 13:11
3 bin yabancı alıcı WoodTech için İstanbul’a geliyor

Geçen yılı 160 milyon dolar ihracatla kapatan, bu yılın ilk yarısında ise 75 milyon dolar ihracata imza atan ağaç işleme makineleri sektörü 12 Ekim’de İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech’te buluşacak. RX Tüyap organizasyonunda, Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) ve Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) iş birliği ile bu yıl 37’ncisi düzenlenecek olan fuara, 200 firma katılacak. 

“İHRACATA ODAKLANACAĞIZ”

AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, 2024 için ağırlıklı olarak ihracata odaklandıklarını söyledi. Kaçak, “WoodTech için bu yıl Orta Doğu ülkeleri, Balkanlar, Kuzey Afrika, Rusya ve çevresindeki ülkelerin bulunduğu Avrasya coğrafyasıyla beraber başta BAE, ABD, İngiltere, Polonya, İtalya, Fransa, İspanya, Sırbistan, Ürdün, Lübnan, Cezayir, Tunus, Fas olmak üzere 70’in üzerinde ülkeden online ziyaretçi kaydı alındı. Katılımcı firmaların en son teknolojileri ve yenilikçi ürünlerini sunacağı fuarda ziyaretçiler, sektörün önde gelen paydaşlarıyla tanışma ve iş bağlantıları kurma fırsatı bulacaklar. 100 AİMSAD üyesi firmamız fuardaki yerini alacak. İhracatçı kimliğimizin odak noktası WoodTech olacak. Beş gün sürecek olan fuarda 3 bini yabancı olmak üzere toplamda yaklaşık 30 bin ziyaretçi bekliyoruz. Yeni dönemdeki ana hedefimiz halihazırda ihracat yaptığımız pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek, sonrasında ise yeni alternatif pazararayışları olacak" ifadelerini kullandı.
 

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