ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, “KDV ve tevkifat gibi konular sektörümüzün önünde engel teşkil ediyor. Daha fazla ihracat için hedefimiz Avrupa. TİM bünyesinde GTİP kodlarımızı tek çatı altında toplamak istiyoruz” dedi.

ARMATÜR Derneği, batarya ve musluk üreticileri ile bir araya geldi. ARMATÜR Derneği olarak özellikle KDV ve tevkifat konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, “Dünyaya baktığımızda, sektörün 100 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerin başında Almanya, İtalya ve Çin gelmektedir. Bizlerin hem ithalat açığı verdiğimiz ancak ihracat potansiyelimizin de çok yüksek olduğu ülkeler bunlar. Alacağımız çok yol ve fethedeceğimiz büyük ihracat pazarları önümüzde bizleri bekliyor” dedi.

Turhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Uluslararası fuarların yapılamadığı ya da çok zor koşullarda gerçekleştiği bu dönemde, 3. Sanal Ticaret Heyetimizi İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile ortak çalışmamızla dünya Armatür sektörünün yüzde 39’una sahip Avrupa’da, İtalya ve İspanya’ya yönelik gerçekleştireceğiz. Bu Sanal Ticaret Heyetimize katılımlarınızı bekliyoruz. Derneğimiz, tüm STK’lara ve ilgili bakanlıklara, sektörümüzün sorunlarını ve yapılması gerekenler konusunda çalışmalarını iletmektedir. Özellikle KDV. tevkifat konusunda ciddi çalışmalar yaptık, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza yakın zamanda ilettik.”

GTİP KODLARINDA TEK ÇATI

Sektörün diğer STK’larda aktif rol almasıyla sorunlarını çözebileceğini belirten Turhan, “Önümüzdeki dönemde Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında sektörümüzün GTİP kodlarını bir çatı altına toplamak ve STK’larda yer alarak sektörümüz adına destek alabilmek, Armatür sektör kurullarının oluşturulması ve Yönetim Kurullarında yer ve görev almak için girişimlerimiz olacak. ARMATÜR Derneği çatısı altında toplanan sektörümüz, diğer STK’larda aktif rol almasıyla sorunlarını el birliği ile çözebilecektir. İlgili Bakanlıklarda, öncelikli sektör olarak yer almalıyız” dedi.