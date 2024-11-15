71’inci AYSAF Fuarı ‘yeşil konseptiyle’ açıldı

AYSAF, sektörün çatı kuruluşu Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve Artkim Fuarcılık iş birliğiyle düzenleniyor. 13-16 Kasım tarihleri arasında Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen fuarda, dünyanın dört bir yanından gelen ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticileri bir araya geliyor.

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, moda dünyasının artık iklim krizine ve sürdürülebilirliğe odaklandığını belirterek, "Sessiz lüks" kavramının sektörde yükselişe geçtiğini ifade etti. Salıcı, sektörün 2024 yılında zor bir süreç geçirmesine rağmen, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliğe yatırım yapmaya devam ettiğini vurguladı. Yaklaşık 5000 firmanın faaliyet gösterdiği ayakkabı yan sanayi sektörünün 2024 yılını geride bırakmaya hazırlanırken artan ithalat ve yükselişe geçen maliyetler nedeniyle oldukça yorgun olduğunu da belirten Salıcı tüm olumsuzluklara rağmen yine de ülke için çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini belirtti.

2024 yılının her sektör için oldukça zor bir yıl olduğunu belirten Salıcı, içinde bulunulan koşulların belki buhran tanımına uymadığını bunu bunalım diye adlandırmanın daha doğru olduğunu dönemsel olarak yaşanan buhran ya da bunalımların beraberinde yapısal bazı sorunların gündeme taşınmasına ve bazı çözümlerin uygulanmasıyla önemli değişikliklere de neden olacağını söyledi. Asıl önemli olanın bugün yaşadıklarımızın bizi nasıl bir yarına taşıyacağını anlamamızın gerekli olduğunu belirten Salıcı “Türk Sanayisi artık yapısal sorunlarını masaya yatırmalı ve global dünyaya entegre olabilecek şekilde çözümlemelidir. Bu nedenle de zihniyet değişikliğine gitmelidir.” dedi.



GENÇLERE DESTEK

AYSAF, genç yeteneklere de destek oluyor. Sektöre ve diğer alt sektörlere nitelikli eleman yetiştiren okulların ve üniversitelerin son 3 yıl mezunları ile öğrencilerinin katılımıyla “Tasarlıyoruz Dericesine” seçkisi düzenlendi. Mezunlar ile sektörü fuar süresince bir araya getirmeyi hedefleyen proje için birbirinden yetenekli gençlerin çalışmaları uzman akademisyenler ve sektörel temsilcilerden oluşan bir seçici kurul tarafından değerlendirildi.

