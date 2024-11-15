ARA
DOLAR
34,43
0,26%
DOLAR
EURO
36,42
0,52%
EURO
GRAM ALTIN
2837,57
0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
9486,47
0,70%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

71’inci AYSAF Fuarı ‘yeşil konseptiyle’ açıldı

Ayakkabı sektörünün nabzını tutan Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF, bu yol "Yeşil Fuar" konseptiyle düzenleniyor.

15 Kasım 2024 | 11:20
71’inci AYSAF Fuarı ‘yeşil konseptiyle’ açıldı

AYSAF, sektörün çatı kuruluşu Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve Artkim Fuarcılık iş birliğiyle düzenleniyor. 13-16 Kasım tarihleri arasında Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen fuarda, dünyanın dört bir yanından gelen ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticileri bir araya geliyor.

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, moda dünyasının artık iklim krizine ve sürdürülebilirliğe odaklandığını belirterek, "Sessiz lüks" kavramının sektörde yükselişe geçtiğini ifade etti. Salıcı, sektörün 2024 yılında zor bir süreç geçirmesine rağmen, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliğe yatırım yapmaya devam ettiğini vurguladı. Yaklaşık 5000 firmanın faaliyet gösterdiği ayakkabı yan sanayi sektörünün 2024 yılını geride bırakmaya hazırlanırken artan ithalat ve yükselişe geçen maliyetler nedeniyle oldukça yorgun olduğunu da belirten Salıcı tüm olumsuzluklara rağmen yine de ülke için çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini belirtti. 

2024 yılının her sektör için oldukça zor bir yıl olduğunu belirten Salıcı, içinde bulunulan koşulların belki buhran tanımına uymadığını bunu bunalım diye adlandırmanın daha doğru olduğunu dönemsel olarak yaşanan buhran ya da bunalımların beraberinde yapısal bazı sorunların gündeme taşınmasına ve bazı çözümlerin uygulanmasıyla önemli değişikliklere de neden olacağını söyledi. Asıl önemli olanın bugün yaşadıklarımızın bizi nasıl bir yarına taşıyacağını anlamamızın gerekli olduğunu belirten Salıcı “Türk Sanayisi artık yapısal sorunlarını masaya yatırmalı ve global dünyaya entegre olabilecek şekilde çözümlemelidir. Bu nedenle de zihniyet değişikliğine gitmelidir.” dedi.


GENÇLERE DESTEK

AYSAF, genç yeteneklere de destek oluyor. Sektöre ve diğer alt sektörlere nitelikli eleman yetiştiren okulların ve üniversitelerin son 3 yıl mezunları ile öğrencilerinin katılımıyla “Tasarlıyoruz Dericesine” seçkisi düzenlendi.  Mezunlar ile sektörü fuar süresince bir araya getirmeyi hedefleyen proje için birbirinden yetenekli gençlerin çalışmaları uzman akademisyenler ve sektörel temsilcilerden oluşan bir seçici kurul tarafından değerlendirildi.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2837,36 0,12%
  • ALTIN ONS 2564,07 -0,13%
  • BIST 100 9490,43 0,74%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,547 -0,482%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40592 0,00285%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,11 0,5272%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,4164 0,2377%
  • EURO/DOLAR 1,0564 0,4087%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4012 0,4816%
  • STERLIN/DOLAR 1,2667 0,07268%
Borsa Haberleri
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
GERİ
İLERİ
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL