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750 TL'lik savunma payında detaylar belli oldu: Kredi kartı iptal edilse de iade yok

Limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden kesilecek 750 liralık kesinti, her yıl ocak ayının 5’inci gününde hesaplara yansıtılacak. Kart iptal edilse de pay iade edilmeyecek. Torba teklifle getirilen paylar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

14 Ekim 2024 | 09:49
Son Güncellenme: 14 Ekim 2024 | 10:01
750 TL'lik savunma payında detaylar belli oldu: Kredi kartı iptal edilse de iade yok

AK Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini cuma günü TBMM’ye sunmuştu. Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan torba yasa teklifiyle, Savunma Sanayi Fonu’na gelir amacıyla limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına yıllık 750 lira kesinti yapılacak.

EK KARTLARDAN ALINMAYACAK

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre torba yasa teklifinde yer alan 750 TL'lik savunma payının detayları şöyle... 

* 750 liralık pay, kredi kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5’inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak. İlgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek. Kart hamilinden tahsil edilen tutar, tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi ile beyan edilecek. Bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek.

* Yıl içinde alınan veya limiti 100 bin lira üstü kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılacak. Aynı şekilde ödenecek.

* Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık pay kart iptal edilse de iade edilmeyecek.

* Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde, ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrıca pay alınmayacak.

* Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmayacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTACAK

* Yasa teklifiyle taşınmaz alım satımında her iki taraftan 750’şer lira, tapudaki diğer işlemlerden 375 lira pay alınacak.

* Tapu ve kadastro işlemlerinden alınan tutarlar işlemden önce vergi dairesine ödenecek. Pay ödenmeden işlem yapılmayacak. Pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan memurlar, payı ödemekle yükümlü olanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulacak.

* Torba teklifle getirilen paylar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

 

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