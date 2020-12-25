Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak” dedi.
Ayrıntılar geliyor.
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