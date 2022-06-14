ABD’de emlak sektöründe faaliyet gösteren Compass ve Redfin şirketleri, mortgage (konut kredisi) oranlarının yükseldiği ve konut satışlarının düştüğü bir dönemde, çalışan sayılarını azaltma kararı aldıklarını duyurdu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimlerde, Compass’ın çalışan sayısının yüzde 10, Redfin’in ise yüzde 8 azaltılacağı belirtildi.

İki şirketin küçülmeye gitme kararı almasının ardından Compass’ın hisseleri yüzde 10’a ve Redfin’in hisseleri yüzde 5’e yakın değer kaybetti.

ABD’de konut fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması ve mortgage oranlarının yükselmesiyle son dönemde konut satışlarında düşüş görülmeye başlanmıştı.

Ülkede yeni konut satışları, nisanda aylık yüzde 16,6 azalışla 2 yılın en düşük seviyesine gerilerken, aynı ayda ikinci el konut satışları aylık yüzde 2,4 azalmıştı.

İkinci el piyasasında medyan konut fiyatları ise nisanda yıllık yüzde 14,8 artarak 391 bin 200 dolar ile rekor seviyeye yükselmişti. ABD’de nisanda satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı da yıllık bazda yaklaşık yüzde 20 artarak 450 bin 600 dolara çıkmıştı.

Ülkede mortgage talebi ise faiz oranlarının artmasıyla geçen haftalarda 22 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. ABD’de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 5,33’ten yüzde 5,40’a yükselmişti.