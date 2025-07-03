Ağır sanayide üretim hatlarına yüksek tonajlı takviye

Otomotivden madenciliğe ve ağır makine üretimine kadar birçok sektöre ürün ve hizmet veren Norm Forging’in yeni devreye aldığı 200 ton ve 800 ton kapasiteli robot otomasyonlu sıcak dövme hatları, üretim süreçlerinde verimliliği ve standardizasyonu artırıyor. Bu gelişmiş hatlar ile yüksek hassasiyet, tekrar edilebilirlik ve minimum fire oranıyla üretim mümkün hale geliyor.

Norm Forging’in üretim hattına entegre edilen 1500 kg kapasiteli kamara tipi ısıl işlem fırını, sıcak dövme sonrası uygulanan özel işlemlerle ürünlerin mekanik özelliklerini müşteri taleplerine uygun şekilde optimize ediyor.

"Ülkemize ve müşterilerimize değer"

Yalnızca üretim değil, çözüm ortağı olarak müşterilerine değer katmayı hedeflediklerini belirten Norm Holding Yeni İşler Başkanı Birol Durdu “Gelişmiş dövme hatlarımız, modern ısıl işlem altyapısı ve sektörel uzmanlığıyla Norm Forging, yüksek performanslı, güvenilir ürünler sunuyor. Tamamen yerli kaynaklar ve mühendislik yetkinliği ile üretim yapan Norm Forging, ihracat gücüyle de hem Norm Holding'in hem de ülkemizin yüksek katma değerli üretim hedeflerine doğrudan katkıda bulunuyor” dedi.

Norm Forging; dijitalleşme, otomasyon ve sürdürülebilir üretim yatırımlarına odaklanıyor. Durdu, markanın büyüme stratejisini “Stratejik ortaklıklar ve sürekli yenilik anlayışıyla yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılayacak bir yapı kuruyoruz” sözleriyle özetliyor.