Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

Ali Babacan twitter’dan şu mesajı paylaştı: Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin.