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Alışveriş poşetlerine zam geldi mi?

Market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretleri adet başına 25 kuruştan 38.5 kuruşa çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artış vatandaşa yansımayacak, aradaki farkı marketler karşılayacak.

28 Aralık 2022 | 09:32
Son Güncellenme: 28 Aralık 2022 | 10:12
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Alışveriş poşetlerine zam geldi mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 2023'de alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, plastik poşette yüzde 122,93 düzeyindeki yeniden değerleme oranıyla 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı, bu kararla 38,5 kuruş olarak belirlendi.

Poşetteki artış tüketiciye yansımayacak  

Böylece, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar poşetin vatandaşa 25 kuruştan satılmaya devam edileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "2023'te poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor, herhangi bir artışa gitmiyoruz" demişti.

Öte yandan kararla, lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, cam, metal, ahşap, kompozit ambalajları için de geri kazanım katılım payı tutarlarında düzenleme yapıldı.

 

 

 

 

 

 

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