Allianz Teknik, TEGV iş birliğiyle çocuklara deprem eğitimi

Allianz Türkiye, ülkemizin ilk ve tek akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi Allianz Teknik danışmanlığında ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle 7-14 yaş grubu çocuklar için yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk programı başlatıyor. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere dair çocukların farkındalığını artırmayı hedefleyen “Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar” programı, tüm TEGV noktalarında zorunlu eğitim modülü olarak uygulanacak. Bire bir ve çevrimiçi Allianz Teknik ziyaretleri ve kazanımları pekiştiren kutu oyunlarıyla da desteklenecek program kapsamında 3 yılda 34 ilden 135 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Allianz Türkiye, deprem ve yangın konularında toplumsal risk farkındalığını artırma hedefiyle hayata geçirdiği Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi’nin 5’inci yılında yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk programı başlattı. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de afetlere karşı bilinçli bir toplumun inşasına katkıda bulunmak amacıyla Allianz Teknik danışmanlığında ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle yürütülecek “Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar” programı, Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı’nın ev sahipliğinde, Allianz Teknik’te düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı.

Programla 135 bin çocuğa ulaşılacak

Üç katmanlı bir eğitim programı olarak tasarlanan “Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar” programı kapsamında ilk etapta 7-14 yaş grubu çocukların, tüm TEGV noktalarında iki modülden oluşan zorunlu eğitime katılması; deprem öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenlere dair doğru davranış şekilleri konusunda bilinçlenmesi hedefleniyor. Eğitimlerde çocuklara; etkinlikler, videolar, tatbikatlar ve oyunlarla, doğal afetlerin nasıl ayırt edileceği, ‘çök-kapan-tutun’ yönteminin ne olduğu ve nasıl uygulanacağı anlatılacak. Programın ikinci etabında, Allianz Teknik’i bire bir veya çevrimiçi ziyaret eden çocuklarda afet ve risk farkındalığının artırılmasına odaklanılacak. Program için ayrıca, çocukların deprem konusunda aldığı eğitimleri ve kazanımlarını pekiştirmeyi amaçlayan özel bir kutu oyunu da tasarlandı. Deprem farkındalığını artırmaya yönelik hazırlanan kutu oyunu, TEGV noktalarında tüm çocukların kullanımına açık olacak. Aynı zamanda TEGV’in iş birliğindeki okullarda serbest ders saatlerinde uygulanması desteklenecek. Ayrıca kutu oyunu TEGV Dükkan’da satışa sunulacak ve satılan ürünlerin tüm geliri çocukların nitelikli eğitim desteği alabilmesi için TEGV’e aktarılacak. Bir yıldır pilot uygulama kapsamında İstanbul, Ankara ve Van’da yaklaşık 500 çocukla yürütülen ‘Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar’ programının yaygınlaştırılmasıyla, 3 yılda 34 ilden 135 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Tolga Gürkan: “Afet konusunda bilinçli çocuklar, aileleri ve çevreleri için de güvence olacak”

Toplantıda konuşan Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, toplumsal risk farkındalığını artırmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini, geçtiğimiz yıl yaşadığımız ve ağır kayıplar verdiğimiz 6 Şubat depremleriyle acı bir şekilde hatırladık. Tüm ülkemizle birlikte biz de depremin yaralarını hızla sarabilmek için toplumsal dayanışmaya odaklandık. Allianz olarak oluşturduğumuz 120 milyon liralık fonla; ilk etapta arama kurtarma ve acil yardım faaliyetlerine, ardından da orta ve uzun vadede afet sonrası yaraların iyileşmesi, toplumsal kalkınmanın desteklenmesi ve afet riskinin azaltılması başlıklarına yoğunlaştık. Biliyoruz ki, ülkemizin karşı karşıya olduğu kritik riskler için atılabilecek en önemli adım, risk meydana gelmeden önlem alabilmek. Bunu başarmanın yolu ise, bireysel ve kurumsal farkındalığı artırmaktan geçiyor. Bu amaçla ve ’Türkiye’nin Allianz’ı’ olarak gelecek nesillere duyduğumuz sorumlulukla “Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar” programını başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız, çocuklarımıza erken yaşta afet bilincini kazandırmak ve onların gelecekte güvenli bir toplum inşa etmelerine destek olmak. Çocuklarımızın afet bilinci konusunda donanımlı bireyler olarak yetişmeleri, sadece kendileri için değil, aileleri ve çevreleri için de büyük bir güvence olacak.”

“5 yılda toplamda 10 bin saatten fazla süren testler yapıldı”

Tolga Gürkan konuşmasında, Allianz Teknik’in kuruluşunun 5’inci yılına özel açıklamalarda da bulundu: “Allianz Teknik, sürdürülebilir değer yaratma modeliyle yaptığımız en önemli yatırımlardan biri. 2019 yılında 30 milyon TL yatırımla Allianz Teknik’i kurarken hedefimiz, ülkemizin karşı karşıya olduğu deprem ve yangın tehlikelerine karşı toplumsal risk farkındalığını artırmaktı. Türkiye’nin modern ekipmanlarla donatılmış, yangın ve deprem testlerini tek bir merkezde toplayan ilk ve tek akredite laboratuvarı olan Allianz Teknik’in çatısı altında yaptığımız testler, verdiğimiz eğitimler ve sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle, sadece paydaşlarımızın değil, toplumun her kesiminin güvenli bir geleceğe adım atmasına yardımcı olduk. 5 yılda toplamda 10 bin saatten fazla süren testler gerçekleştirdik. Bu testler yalnızca güvenli ürünler geliştirilmesine yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda ülkemizin afetlere daha hazır hale gelmesine katkı sağladı. Allianz Teknik’te geçtiğimiz yıl devreye aldığımız çevre ve iklim değişikliği hizmetleriyle de başta KOBİ’ler olmak üzere, yeşil dönüşüm yolculuğundaki işletmelere, sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve azaltılması, iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi ve bu kapsamda ortaya çıkan risklerin yönetilmesi gibi alanlarda hizmet veriyoruz.”

“30’uncu yılımızı kutlamaya hazırlanırken, 100 bini aşkın gönüllümüzün desteğiyle 3.2 milyon çocuğumuza umut olduk.”

TEGV ve deprem bölgesi çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı şunları söyledi: “”Bir Çocuk Değişir Türkiye Gelişir” ilkesiyle nesillerin çağdaş ve evrensel değerlere sahip, Cumhuriyet’e bağlı yetişmesi için ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sunuyoruz. 30’uncu yılımızı kutlamaya hazırlanırken, 100 bini aşkın gönüllümüzün desteğiyle 3.2 milyon çocuğumuza umut olduk. 26 ilimizdeki, 74 etkinlik noktamızda çocuklarımızın geleceğini aydınlatmaya devam ediyoruz.

1999 depremi ve sonrasındaki afetlerde üstlendiğimiz sorumlulukla eğitimin kesintiye uğramaması prensibiyle hareket ettik. Önceki deneyimlerimiz ve yaygın gönüllü ağımız ile 6 Şubat sonrası çok kısa sürede organize olup Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da sponsorlarımızın destekleriyle 15 Konteyner Kent ile Gaziantep ve Diyarbakır’da Öğrenim Birimlerimizi kurduk. 9 yeni Ateşböceğimizi filomuza kazandırdık. Sosyal-duygusal temelli etkinliklerle 44 bin çocuğumuzun iyileşme süreçlerine katkıda bulunduk.”

“Allianz Türkiye ile geleceğin bilinçli bireylerini yetiştiriyor, güvenli yarınlar inşa ediyoruz.”

Allianz Türkiye ile gerçekleştirilen iş birliklerine dair yaptığı açıklamada Sait Tosyalı, sözlerine şöyle devam etti: “Allianz Türkiye ile yıllara yayılan iş birliğimiz, çocukların spor, çevre bilinci ve afet farkındalığı gibi alanlarda gelişimlerine katkı sağlarken toplumsal fayda yaratmamıza da destek oluyor. Allianz Türkiye’nin sosyal sorumluluk alanındaki tecrübesi, TEGV’in eğitim alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle birleşerek sürdürülebilir ve etkili projeler yaratmamıza olanak tanıdı. Allianz Türkiye ile hayata geçirdiğimiz “Allianz Motto Hareket ve Kapsül”, “Move Now”, “Allianz Teknik Çocuklarla Buluşuyor” gibi birçok projeye birlikte imza attık. Maratonlarda yer alan kurumsal koşu takımıyla Allianz Türkiye, bugüne kadar 1,500 çocuğumuzun geleceğine umut oldu; doğum günü sertifika bağışlarıyla 500 çocuğumuzun yeni tabletleriyle buluşmalarını sağladı.

Bugün de Allianz Türkiye ile birlikte, anlamlı bir programda daha bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. ‘Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar’ programıyla, ülkemizde sık yaşanan afetlere karşı çocuklarımıza erken yaşta afet bilinci kazandırmayı hedefliyoruz. Program kapsamında sunacağımız eğitimlerle, çocuklarımızın afet risklerine karşı bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacağız. İki modülden oluşan kapsamlı eğitim programımız, doğal afetlerin nedenleri ve önlenmesi konularında farkındalık yaratacak ve çocukların bilinçli, güvenli davranışlar geliştirmesine destek olacaktır. Allianz Türkiye’nin bu programdaki katkıları, hem bizler hem de çocuklarımız için çok değerli. Destekleriyle, geleceğin bilinçli ve donanımlı bireylerini yetiştiriyor, daha güvenli yarınlar inşa ediyoruz. Allianz Türkiye ve Allianz Teknik’e çocuklarımız adına yürekten teşekkür ediyoruz.”

