105 temsilciliği olan Altın Emlak, 30 yeni temsilcilik açmayı hedefliyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2021’de emlak işletmeciliğinde ve franchise süreçlerinde yeni dönem için dört fazlı satış öngörüsüne geçtiklerini söylüyor.

Temelleri 23 yıl önce atılan Altın Emlak, bugün 105 temsilciliğiyle Türkiye genelinde hizmet veriyor. Ofis açmak isteyen girişimcilere gelişmiş emlak altyapısını minimum maliyetlerle sunan, uzmanlığı onaylı emlak zincirlerinden biri olan Altın Emlak, 2021’de de büyümesine devam edecek.

2021’de 30 yeni temsilcilik açmayı planlayan şirket, emlak işletmeciliğinde ve franchise süreçlerinde bu yeni dönem için dört fazlı satış öngörüsüne geçmeye hazırlanıyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Potansiyel yeni müşteri oluşturma, nitelik, ihtiyaç analizi ve teklif – müzakere süreçlerini günümüz ihtiyaçlarına göre tekrar ele alarak iş ve iş akışlarımızı revize edeceğiz” diyor.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni dönem hedeflerini ve sektörü anlattı.

2021 sonuna kadar kaç yeni temsilcilik açmayı planlıyorsunuz?

105 temsilciliğimiz bulunuyor. 2021 sonuna kadar 30 temsilcilik açmayı hedefliyoruz. Franchise giriş bedelimiz 100 bin TL. Royalty ücreti talep etmiyoruz. Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Aydın büyümek istediğimiz ilk beş şehir arasında yer alıyor.

Pandemi sürecinde franchise’lara ne gibi destekler veriyorsunuz?

Uzaktan eğitim sistemimiz üzerinden MEB onaylı emlak kursu eğitimlerimiz ve Altın Emlak Akademi üzerinden gelişmelere ilişkin paylaşımlarımız devam ediyor. Ayrıca danışman kazandırma ve tutundurma konusunda bu dönemde verdiğimiz destekler ile temsilcilerimizdeki danışman sayısını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca belli dönemlerde ödenti indirimleri ile de temsilcilerimize desteklerimiz söz konusu oldu.

Nasıl bir farklılık yaratıyorsunuz sektörde?

Özellikle hazır uzaktan eğitim altyapımız ile güncel gelişmeleri ve eğitimlerimizi devreye almamız çok kolay oldu. Bunun yanında sanal turlar, sosyal medya içerik ve reklamları, drone çekimli porftöy tanıtımları gibi teknolojilere olan yatkınlığımız farkımızı ortaya çıkardı. Goldnet adında yeni bir CRM altyapısına geçiyoruz. Sektörde tamamen dijital dönüşü sağlayan ilk firma olmayı arzu ediyoruz.

“DEĞİŞİME EN HAZIRLIKLI ŞİRKETİZ”

2021 yılında sektöre ilişkin beklentileriniz nelerdir?

“Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik sonrası deneyim, eğitim ve mezuniyet şartları getirilen yeni değişime en hazırlıklı şirketiz. Emlak işletmeciliğinde ve franchise süreçlerinde bu yeni dönem için dört fazlı satış öngörüsüne geçiyoruz.

Potansiyel yeni müşteri oluşturma, nitelik, ihtiyaç analizi ve teklif-müzakere süreçlerini günümüz ihtiyaçlarına göre tekrar ele alarak iş ve iş akışlarımızı revize edeceğiz. Son dönemde satışlarda yaşanan düşüşler olsa da 2021 yılının gayrimenkul sektöründe büyük değişimin ve dönüşümün yılı olacağını söyleyebiliriz.”