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Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Ekim 2024 altın fiyatları...

08 Ekim 2024 | 09:52
Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 912 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 2 bin 911 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üstünde 2 bin 912 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 910 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 642 dolardan işlem görüyor.

ABD'de geçen hafta güçlü gelen istihdam verileri ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentileri etkiledi.

Bankanın faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artması, tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve Orta Doğu'daki gerilim varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde bulunurken, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali tamamen ortadan kalktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 680 seviyesinin direnç, 2 bin 630 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
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Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
Atakey Patates'ten geri alım kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)
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