ARA
DOLAR
34,26
0,07%
DOLAR
EURO
37,13
0,17%
EURO
GRAM ALTIN
3013,02
0,65%
GRAM ALTIN
BIST 100
8769,69
1,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Ekim 2024 altın fiyatları...

22 Ekim 2024 | 11:03
Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 12 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 994 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 12 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 410 liradan satılıyor.

Dün gün içinde 2 bin 741 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı bu seviyeden gelen satışlarla günü yüzde 0,1 azalışla 2.719,8 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 değer kazanarak 2 bin 735 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin etkisi altını desteklemeyi sürdürüyor.

Öte yandan, dünyanın dört bir yanından maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir araya geleceği Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Küresel finansın liderlerini bir araya getirecek toplantıların 26 Ekim'e kadar süreceği kaydedilirken, toplantılardan gelen haber akışı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri de bugün Rusya’nın Kazan şehrinde birliğin genişlemesi, ticarette “dolarsızlaşma” ve bölgesel çatışmalar ana gündemleriyle bir araya geliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3013,02 0,65%
  • ALTIN ONS 2735,52 0,58%
  • BIST 100 8769,69 1,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,968 0,12%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38326 0,00868%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,66 0,1116%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2609 0,0738%
  • EURO/DOLAR 1,0828 0,1258%
  • EURO/TURK LIRASI 37,1327 0,1696%
  • STERLIN/DOLAR 1,29902 0,0412%
Borsa Haberleri
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Yeo Teknoloji (YEOTK) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildirdi
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 1310
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (14-18 Ekim 2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
18 Ekim borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Yeo Teknoloji (YEOTK) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildirdi
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 1310
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (14-18 Ekim 2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
18 Ekim borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL