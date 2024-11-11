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Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Kasım 2024 altın fiyatları...

11 Kasım 2024 | 10:40
Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 954 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 2 bin 969 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 2 bin 954 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 2 bin 673 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve seçilmeden önce ithalat tarifelerini artıracağına yönelik söylemler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 640 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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