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Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Kasım 2024 altın fiyatları...

12 Kasım 2024 | 11:11
Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 871 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 2 bin 896 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kaybederek 2 bin 871 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 920 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 590 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kaybederek 2 bin 598 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği politikalara ilişkin endişelerin varlık fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini kaydederek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD'de Donald Trump'ın seçilmesiyle beraber kripto para piyasası gibi riskli varlıklara ılımlı yaklaşan isimlerin senatoya girecek olması bu alanda risk iştahını artırırken, Fed'in aralık ayında yapacağı toplantıda sıkı para politikasını gevşetip gevşetmeyeceği yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed yönetimi ile Trump arasındaki olası bir anlaşmazlığın getirebileceği risklerin de yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirten analistler, bu sebeple Powell'ın açıklamalarında bu konuya ilişkin ipuçlarının aranmaya devam edileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 580 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 640 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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