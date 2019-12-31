Altın mı, borsa mı, dolar mı, faiz mi? İşte 2019’da en çok kazandıran yatırım aracı
Altın, 2019 yılında yatırımcısının yüzünü güldürdü.
Yatırım araçlarının 2019 getirilerine bakıldığında, altın bu yıl yüzde 33,4 kazandırdı. Onu borsa ve mevduat faizi izledi.
Borsa 25.7, mevduat faizi yüzde 19.5, dolar yüzde 12.3, Euro yüzde 9.9, tahvil faizi yüzde 9,5 kazandırdı.
GRAM ALTIN 291 LİRA
Altın 2019’un son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın saat 15:40 itibarıyla 291,16 liradan alınıp, 291,22 liradan satılıyor. Çeyrek altın 476 lira, Cumhuriyet altını 1,956 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da 1,523 dolardan işlem görüyor.
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