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Altında yükseliş sürecek mi? ABD'li dev bankadan yeni analiz

Altın fiyatları 2 bin 700 doları aşarak rekor kırmaya devam ederken, Bank of America analistleri, altının ons başına 3 bin dolara ulaşacağı öngörüsünü yineledi. Bu da altında yüzde 10,2'lik bir artış anlamına geliyor.

20 Ekim 2024 | 19:48
Altında yükseliş sürecek mi? ABD'li dev bankadan yeni analiz

Altının ons fiyatı 2 bin 722 dolarla tüm zamanların en yükseğini görürken, Bank of America yükselişin devamını bekliyor.

Bank of America stratejistleri, geleneksel 'güvenli liman' varlıklarının karşı karşıya kaldığı artan riskler nedeniyle altının giderek daha cazip hale geldiğini belirtti. Yatırımcıların, merkez bankaları da dahil olmak üzere, yükselen devlet borçlanmalarından kaynaklanan enflasyon ve borç erozyonuna karşı bir koruma olarak değerlendirilen altına yönelmeleri gerektiğini belirttiler.

3 bin dolar beklentisini koruyor

Analistler "Altın, son kalan 'güvenli liman' varlığı olarak görünüyor ve bu da yatırımcılar, merkez bankaları dahil, daha fazla yatırım yapmaları için teşvik ediyor" değerlendirmesi yaptı. Ayrıca, ABD borcunun artmaya devam edeceği tahmin edilirken, Hazine arzının risk altında olduğu ve daha yüksek faiz ödemelerinin GSYH'ye oranının artacağı belirtiliyor. BofA'a göre bu durum altını, önümüzdeki birkaç yıl içinde cazip bir varlık haline getirecek

Stratejistler, altının ons başına 3 bin dolara ulaşacağı öngörülerini yineledi ve bu seviye yüzde 10,2'lik bir artış anlamına geliyor. Altına olan bu olumlu yaklaşım, dünya genelinde artan harcama ve borçlanma endişeleriyle örtüşüyor.

Merkez bankaları da toplam rezervler içinde altının payını artırdı. Bank of America analistleri, altının merkez bankası rezervlerinin yüzde 10'unu oluşturduğunu ve bunun on yıl önce yüzde 3 seviyelerinde olduğunu kaydetti.

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Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
18 Ekim borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
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