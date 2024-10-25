AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’da bulunan Amerikan Ticaret Odaları (AmCham) liderliğinde gerçekleşen zirveye Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Romanya, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna'dan temsilciler katıldı. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen zirve ile Avrasya bölgesinde ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İstanbul, 24 Ekim 2024 - AmCham Türkiye’nin (Amerikan Şirketler Derneği) yanı sıra, Yunanistan ve Bulgaristan AmCham’leri tarafından ortak olarak düzenlenen “1. AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi” (AEES), 24 Ekim Perşembe günü İstanbul'da başladı. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen zirve, Avrasya bölgesinde ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefiyle bu yıl ilk kez düzenlendi. Hükümet ve küresel kuruluşların temsilcilerini ağırlayan zirvede bölgedeki mevcut ve potansiyel iş fırsatları ve ortaklıkları değerlendiren dünya çapındaki şirketlerden konuşmacılar yer aldı. Zirve süresince katılımcılar, paydaşlar ve iş dünyası temsilcileriyle birebir toplantılar ve atölye çalışmalarına da katılma olanağı buldu.

Zirve’nin açılış konuşmalarını AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, AmCham Yunanistan Başkanı Nikolaos Bakatselos ve ABD Başkonsolosu Julie Eadeh yaptı. Konuşmacılar, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını kınadılar ve şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini dile getirdiler.

Hedef bölgenin potansiyelini açığa çıkarmak

AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni bu yıl İstanbul'da hayata geçirmek için AmCham Türkiye, AmCham Yunanistan ve AmCham Bulgaristan’ın kapasitelerini birleştirdiğini belirten AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “AmCham Türkiye olarak, Türkiye ekonomisine 60 milyar dolar katkı sağlayan 145 ABD merkezli şirketi temsil ediyoruz ve ana hedefimiz ülkemizi global pazarlara taşıyan bir güç olmak. Bu hedefimiz doğrultusunda Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar düzeyine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Şimdi de bölgemizdeki diğer Amerikan Ticaret Odaları (AmChams) ile iletişim ve iş birliğimiz ile ticaret potansiyelini daha da geniş bir kapsam ve coğrafya ulaştırmak için çalışıyoruz. Bizleri bir araya getiren AEES zirvesini hayata geçirme fikri de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’daki AmCham yönetimleri arasındaki görüş alışverişi sonucunda doğdu. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Romanya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan'daki Amerikan Ticaret Odalarının da AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi (AEES) organizasyonuna ortaklığını memnuniyetle karşılıyoruz. Birlikte hayata geçirdiğimiz bu ilk zirvenin İstanbul’da düzenlenmesi AmCham Türkiye olarak bizleri ayrıca mutlu ediyor.”

“Türkiye, jeostratejik konumu ile cazip bir yatırım destinasyonu”

Zirveye, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da katılarak görüşlerini paylaştı. Dağlıoğlu konuşmasında: “Bugün küresel jeopolitik gelişmeler, yapıcı bölgesel iş birliklerinin önemini her zamankinden bir adım daha öteye taşıyor. Türkiye gerek dünyanın bağlantı noktasındaki avantajlı jeostratejik konumu ve gerekse dayanıklı ekonomisiyle böyle bir dönemde uluslararası yatırımcılar açısından cazip bir yatırım destinasyonu olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılını yatırımın yüzyılı yapma gayesiyle çalışıyoruz. Bugün salonda komşularımız olan, yatırım çekmek için rekabet ettiğimiz ülkelerin yatırım tanıtım ajansları da bulunmakta. Ama hepimiz şunun farkındayız ki, bölgemize gelen yatırımların toplam hacmini büyütmek, her ülkenin payına düşen yatırımı daha da artıracaktır. Bu hedefe komşular olarak işbirliği yaparak ulaşmamız mümkündür ve işbirliği imkanlarının konuşulması için AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin gerçekleşmesinde emeği geçen AmCham ailesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AmCham Yunanistan Başkanı Nikolaos Bakatselos da açılış konuşmasında şunları söyledi: “Avrasya bölgesi bütün sektörlerde muazzam bir potansiyel taşıyor, bu nedenle bu zirve, bölgedeki çeşitli yatırım ve iş ortaklığı fırsatlarını göstermesi bakımından çok önemli bir platform işlevi görüyor. Sizleri, bu zorlu zamanları birlikte aşarken önümüzde uzanan umut verici fırsatları birlikte keşfedebileceğimiz İstanbul'da ağırlamaktan heyecan duyuyoruz.”

AEES zirvesini düzenleyen Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan AmCham’leri ortak açıklamalarında şunları ifade etti: “Jeopolitik ve ekonomik dinamiklerin yanında daha güçlü, şeffaf ve verimli bölgesel iş birliğine duyulan ihtiyacı değerlendirerek, AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni düzenleme konusunda ilk adımı attık. Zirvenin, katılımcı ülkeler arasındaki iş ve ticaret bağlarını güçlendirmek için dinamik bir platform görevi görmesini bekliyoruz. Bu platformu Amerikan Ticaret Odaları'nın deneyiminden ve ağından yola çıkarak; şirketlerin, hükümetlerin ve küresel kuruluşların bölgenin potansiyelini artırmak üzere iş birliği yapmalarına olanak sağlamak amacıyla oluşturduk.”