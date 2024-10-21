Amerika’da Türk radyosu girişimi

Murat Tokel, Amerika’da Türk topluluğuna hitap eden ilk Türk radyosunu kuruyor. Tokel, “Bu radyo sadece Türk müziği ve kültürünü ABD’ye taşımakla kalmayacak. Aynı zamanda yapay zeka destekli yayıncılık anlayışıyla geleceğin radyoculuğuna kapı aralayacak” diyor.

Murat Tokel, Acun Medya ve TV8, TRT, World travel channel, Sporttv, Metro Fm ve Süper Fm'de yaptığı projelerle tanınan bir yapımcı. Aynı zamanda Aragaz, Akla kara ve Ara Beni gibi radyo programlarını da yapan bir isim. Bu birikimini ABD’de girişimci kimliğiyle taşıyan Tokel, ABD’de yeni radyo projesini hayata geçiriyor. Tokel’in kurduğu radyo, yapay zeka algoritmaları ile dinleyici tercihlerini analiz ederek içerik üretecek.



Murat Tokel’in yeni radyo girişimi, yapay zeka teknolojisini kullanarak dinleyici deneyimini kişiselleştirmek. Yapay zeka, dinleyicilerin müzik ve içerik tercihlerine göre program akışını optimize edecek. Murat Tokel, “Dinleyiciler, kendi müzik ve program tercihlerine göre içerikler dinleyebilecek ve yapay zeka bu tercihlerden öğrenerek her bireye özgü programlar sunacak. Bu yaklaşım, yalnızca radyo dinleyicilerini değil, Türk kültürünün Amerika’da daha dinamik bir şekilde yayılmasını sağlayacak” diyor.