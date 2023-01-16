ANKAmall’dan kadın girişimlerine destek

ANKAmall AVM, fikir (başlangıç) aşamasında bulunan girişimci kadınların girişim yolculuğunda etkin roller üstlenmek üzere oluşturduğu mentorluk ve eğitim içerikli “Değer Katan Girişimci Kadınlar Programı” ile 40 girişimci kadına ışık tutacak.

Program kapsamında seçilecek olan girişimci kadınlar; fikrin tescili, markalaşma süreç yönetimi, pazarlama stratejileri geliştirme, satış hedefleri, ölçüm, müşteriyle bağ kurma, motivasyon yönetimi, karar verme teknikleri, web sitesi oluşturma, şirket kurulumu ve yönetimi gibi birçok başlıkta deneyim ve bilgilerin paylaşılacağı bir dizi eğitime katılacaklar.

Başvuruları değerlendirecek jüri üyeleri arasında; Sosyal Sorumluluk Danışmanı ve Posta Gazetesi Köşe Yazarı Arzu Çekirge Paksoy, Ankara Viveka Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Kurucu Ortağı Mehmet Emin Okutan, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, TOBB ETÜ Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Birimi Direktörü Dr. Sanem Yalçıntaş Gülbaş, Girişimci Yönetim Danışmanı ve Milyon Kadına Mentor Program Lideri Sibel Soyak Eşder, ANKAmall AVM Genel Müdürü Selin Anıl Oktay ve Nuit Reklam Ajansı Kurucu Ortağı Tuba Kılıç Almalı gibi alanında yetkin isimler yer alıyor.

“Kadın ne kadar etkin ve üretkense toplum o kadar gelişmiştir”

Bu proje ile girişimci ruhu taşıyan ve bu konuda harekete geçmek isteyen ancak ilk adımı atmakta zorlanan kadınları desteklemeyi amaçladıklarını belirten ANKAmall AVM Müdürü Selin Anıl Oktay, "Biliyoruz ki bir toplumda kadın ne kadar etkin ve üretkense toplum o kadar gelişmiştir. Kadınların hayatlarını oluşturan tüm unsurları kontrol altına alıp ustalıkla yönetmeyi bilmeleri gerekiyor. Ülkemizde girişimci kadınlar, ortaya çıkaracakları yeni ekonomik değerler ve fırsatlarla, büyümenin ve kalkınmanın önemli aktörleri konumunda yer alıyorlar. Bugün kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için, yeni iş modellerine ve sosyal faydaya odaklanan girişimlere ihtiyaç duyulacağının farkındayız.

Kadınlarımıza güçlü faydalar sağlamak üzere planladığımız ‘’Değer Katan Girişimci Kadınlar Programı” da bu alandaki en önem verdiğimiz projelerden biri oldu. Ankara’daki girişimci ruhu taşıyan tüm kadınları başvuruya davet ediyoruz. Çünkü, dünya daha iyi bir yer olacaksa bu, kadınların etkili katılımları ve çabalarıyla olacak" diye konuştu.

Son başvuru tarihi 23 Ocak

Toplam 60 saat sürecek olan programın bitiminde 40 girişimci kadın, girişim yolculuklarını güçlü bir şekilde başlatmış veya ilerletmiş olacak.

Süreç nasıl işleyecek

Katılımın ücretsiz olduğu ‘’Değer Katan Girişimci Kadınlar’’ programına www.dkgk.com.tr web sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Yapılan başvuruların programa uygunluklarının değerlendirilmesinin ardından, adaylar mülakata çağrılacak. Mülakata katılan adaylar arasından jüri üyelerince belirlenen 40 girişimci kadın, 28 Ocak 2023 itibariyle hafta sonları başlayacak ve ANKAmall AVM içindeki etkinliğe özel alanda 6 hafta boyunca gerçekleşecek eğitimlere katılabilecekler.

Değer Katan Girişimci Kadınlar Programı’nda; fikir geliştirmeden ticarileşmeye uzanan yolculuk için alanında uzman birçok isim, deneyim ve bilgilerini paylaşacak. Ayrıca eğitimlere ek olarak; girişiminde başarılı olmuş sürpriz konuklar da kendi yolculuklarında karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukları nasıl aştıklarını anlatarak, girişimci adaylarına ilham olacaklar.

Eğitimlerin 5 Mart 2023’te sona ermesinin ardından, katılımcı girişimci adaylarına sertifikaları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ANKAmall AVM’de gerçekleşecek özel bir tören ile takdim edile

