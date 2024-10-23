TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde, saat 15.30 sıralarında, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralının ambulans helikopterle Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.

Yerleşke etrafında geniş güvenlik önlemi alındı.

BAKAN YERLİKAYA: "3 ŞEHİDİMİZ, 14 YARALIMIZ VAR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya dair saat 17:50'de yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek🇹ir.

Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

1 BAŞSAVCIVEKİLİ VE 8 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

Saldırıya ilişkin yayın yasağı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Savunma sanayisi temsilcileri İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti

Olay sırasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve savunma sanayisi alanındaki üst düzey yetkililer, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA EXPO'da bulunuyordu.

Terör saldırısını haber alan heyet, hızla fuar alanından ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte açıklama yaptı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "TUSAŞ'ta yaşananlarla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemeli"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde yaşananlarla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.