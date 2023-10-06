Son fiyat indirimleri, Tesla'nın üçüncü çeyrekte 435.059 araç teslim ettiğini, analist beklentilerini karşılayamadığını ve bir önceki çeyreğe göre düşüş kaydettiğini bildirmesinden birkaç gün sonra geldi.

Model 3'ün başlangıç fiyatı 40,240 dolardan 38,990 dolara geriledi. Uzun menzilli Model 3 ise 47,240 dolardan 45,990 dolara düştü. Model 3 Performance ise 53,240 dolardan 50,990 dolara düştü.

Tesla'nın Model Y Performance spor hizmet aracının başlangıç fiyatı 54.490 dolardan 52.490 dolara indi.

Geçen yılın sonundan itibaren Tesla, ABD ve Çin gibi pazarlarda tüketici harcamalarının yavaşlamasına ilişkin endişeler ve elektrikli araç alanındaki rekabetin artması nedeniyle talebi canlandırmak amacıyla dünya genelinde otomobillerinin fiyatlarını düşürmeye başladı.

Şirket, özellikle en büyük pazarları olan ABD ve Çin'de otomobillerinin fiyatlarını düzenli olarak değiştiriyor.

Ancak son fiyat indirimleri, Tesla'nın üçüncü çeyrekte 435.059 araç teslimatı gerçekleştirerek analist beklentilerini karşılayamadığını ve bir önceki çeyreğe göre düşüş kaydettiğini açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

Tesla bu yıl hala 1,8 milyon araç teslim etmeyi hedefliyor.