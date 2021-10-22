Aslıhan Dağıstanlı Aysev’in kaleme aldığı Cesur Kızlara Yol Arkadaşları serisinin ikinci kitabı Asla Pes Etmeyenler, okuyucuyla buluştu.

Yazar, gazeteci, iş insanı, sosyal girişimci, iki kız çocuk annesi, Aslıhan Dağıstanlı Aysev’in kız çocuklarına güç ve ilham vermesi için kaleme aldığı Cesur Kızlara Yol Arkadaşları serisinin ikinci kitabı Asla Pes Etmeyenler, Nemesis Kitap’tan Dünya Kız Çocukları gününde çıkarak, raflardaki yerini aldı.

Aysev, “Hayallerimize ulaşmak için hepimiz Asla Pes Etmeyen, Cesur Kızlar olmak zorundayız” diyor. Kitaplarını kaleme alma nedenini anlatan yazar, tüm dünyada kız çocuklarının sırf cinsiyetleri yüzünden çeşitli adaletsizliklere maruz kaldığına dikkat çekiyor. Aslıhan Dağıstanlı Aysev şunları söylüyor:

“Biz kadınlar küçük yaştan itibaren önümüzdeki engelleri ve ön yargıları çetin mücadeleler vererek aşmaya çalışıyoruz. Bu mücadelede, eşitsizliği körükleyen kalıpçı ifadeler cinsiyet uçurumunu arttırıyor. Ayrımcı dilin ve kızları geri plana iten hikayelerin değiştirilmesi kızlarımıza güç verecektir.”