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  • Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Organize İşler, Seksenler ve Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti.

17 Ekim 2024 | 21:07
Son Güncellenme: 17 Ekim 2024 | 21:14
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Seksenler Dizisi'nin Niyazi'si oyuncu Vural Çelik 51 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından duyurdu. Güven, "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" notunu paylaştı. Yıllarca ekranlara gelen Avrupa Yakası dizisinin senaristi Gülse Birsel ise Instagram hesabından "Kubilay'ımızı çok erken kaybettik, çok üzgünüz" paylaşımı yaptı.

2 GÜN ÖNCE HASTANEDEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Vural Çelik 2 gün önce hastanede serum alırken yaptığı paylaşımda "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim, şimdiye kadar yatım, katım, villam olmuştu" demişti. 

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17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu
CW Enerji'den yeni şirket kararı
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Ford Otomotiv (FROTO) 2. temettü teklifini duyurdu
Tat Gıda'dan kapasite artırım programı hakkında açıklama
Yabancıların hisse stoku 31,4 milyar dolara geriledi
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
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