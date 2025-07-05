Avrupalı şirketlerden AB’ye misilleme uyarısı

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında süren ticaret müzakereleri kritik bir aşamaya gelirken, Avrupa’daki büyük şirketler, Trump yönetiminin gümrük tarifelerine karşı sert misilleme yapılmaması yönünde AB kurumlarına baskı yapıyor.

Şirketler, karşılıklı yaptırımların tırmanabileceği ve bunun doğrudan Avrupa sanayisini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Ortaya çıkan haberlere göre, Mercedes-Benz ve LVMH gibi önde gelen Avrupa merkezli firmalar, Avrupa Komisyonu nezdinde girişimlerde bulunarak, ABD’ye karşı alınacak olası önlemlerin yumuşatılmasını talep etti.

Şirket yöneticileri, özellikle misilleme listesine alınması planlanan bazı sembolik Amerikan ürünlerinin bu listeden çıkarılmasını istiyor.

Tarifeler için tarih 1 Ağustos

Tüm bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili attığı yeni adımların hemen ardından yaşandı.

Trump, bugün itibarıyla ticaret ortaklarına, ABD'nin belirlediği tek taraflı yeni gümrük tarifelerini bildiren mektupların gönderileceğini açıkladı. Bu tarifelerin 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Avrupa Komisyonu, müzakerelerin başarısız olması durumunda “tüm seçeneklerin masada olduğunu” ifade ederken, müzakerelerde tonun yumuşadığı gözleniyor.

AB tarafı, karşılık vermekle birlikte, ticari ilişkilerin daha fazla zarar görmemesi için müzakere sürecini önceliyor.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, daha önce yaptığı açıklamada, 9 Temmuz tarihine kadar ABD ile prensipte bir anlaşmaya varmayı hedeflediklerini yinelemişti.

