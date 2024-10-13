Aydın Doğan Vakfı'ndan "Kız Çocukları ve Yapay Zeka" konferansı

Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde "Kız Çocukları ve Yapay Zeka: Fırsatlar & Sorumluluklar" temasıyla, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde yeni açılan Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. UNICEF, UNFPA ve UN Women’ın da kurumsal katılımı ile gerçekleştirilen konferans, kız çocuklarının yapay zeka ve dijitalleşme çağında nasıl güçlenebileceğini ve bu alandaki fırsatların adil bir şekilde sunulması için gereken sorumlulukları tartışmak üzere düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda gencin yanı sıra, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Konferans hazırlıkları için gençlerden oluşan bir komite görev alırken, üç ay süren bir süreçte gönüllü olarak çalıştılar. Konferansta interaktif oyunlar ve etkinlikler hazırlayan gençler, ayrıca panel konuşmacılarına yöneltmek üzere sorular hazırlayarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Arzuhan Doğan Yalçındağ: “Yapay zeka, kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmeleri için büyük fırsatlar sunuyor. Ancak dikkat etmezsek riskler de barındırıyor.”

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, kız çocuklarının eğitimde eşit olanaklara sahip olmasının önemine değinirken, bu yılki konferansın odak noktasını oluşturan yapay zekanın ve dijitalleşmenin, kız çocukları için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Yalçındağ, "Yapay zeka, kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmeleri için büyük fırsatlar sunuyor. Ancak bu teknolojilerin kapsayıcı ve adil olabilmesi için, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğini gidermek adına hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Kız çocuklarının bu teknolojileri sadece kullanıcısı değil, aynı zamanda geliştiricisi olmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu nedenle, herkesi, bu sürecin bir parçası olmaya, kız çocuklarının yanında yer almaya davet ediyorum. Hep birlikte, kız çocuklarının dijital gelecekte güçlü birer aktör olmalarını sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Ama her şeyden önce onlara güvenli bir dünya borcumuz var. Bu noktada, yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek istiyorum. İnanıyorum ki, kadınların, çocukların, tüm canlıların en temel hakkı olan güvenli yaşam hakkını sağlamak konusunda hepimiz tek yüreğiz ve bunu sağlayabilmemiz gerekiyor" dedi.

Açılış konuşmasının ardından, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova ve UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan'ın katılımıyla bir panel gerçekleştirildi. Panelde, kız çocuklarının dijital dünyada nasıl daha aktif olabileceği ve bu süreçte karşılaştıkları engeller ele alındı. Katılımcılar, gençlerin bu alandaki sorularına yanıt verirken, kapsayıcı bir dijital ekosistemin nasıl oluşturulabileceği konusunda görüşlerini paylaştılar.

Konuşmacılardan Önemli Mesajlar

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, panelde gerçekleştirdiği konuşmada “Kız çocuklarının geleceğin dijital dünyasında sadece yer almakla kalmayıp, bu dünyayı şekillendiren aktörler olmalarını hedefliyoruz. Bugün burada gençlerimizin sesini duyduk ve onların bu alanda neler başarabileceklerine bir kez daha tanık olduk. Onların potansiyelini ortaya çıkaracak tüm çalışmalara destek vermeye ve bu alanda eşitliği sağlamaya kararlıyız,” dedi. UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, konuşmasında şunları söyledi: “Yapay zeka birçok sektörde devrim yaratıyor ve devrimler olumlu ve olumsuz sonuçları beraberinde getirebilir. Bu devrimin iyiye yönelik olabilmesi için kız çocuklarının liderliğine ihtiyacımız var.”

UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan ise “Yapay zeka, kız çocuklarının kendi potansiyellerini keşfetmelerinde ve güçlenmelerinde büyük bir rol oynayabilir. Eğitim, sağlık ve sosyal haklarına dair farkındalıklarını, bilgiye ve hizmetlere erişimini artırabilir. Kişiye özel öğrenme programları oluşturabilir. Risk tespiti ve etkin vaka yönetimi ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi destekleyebilir. Dijital platformlardaki zararlı içeriklerin yayılmasına engel olabilir. UNFPA olarak, ‘kimseyi geride bırakma’ prensibiyle yapay zekanın toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğinde kullanılabilmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu teknolojiyi doğru ve etik bir şekilde kullanarak kız çocuklarının hayatlarında gerçek bir dönüşüm yaratabiliriz” dedi.

Gençlerden Güçlü Mesajlar

Konferansın önemli anlarından biri de, gençlerin sahneye çıkarak "Gençlik Bildirgesi"ni okuması oldu. Sekiz genç tarafından okunan bildirge, kız çocuklarının yapay zeka çağında güçlü birer aktör olmaları için duyulan isteği ve bu alandaki fırsatların herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda sahnede yer alan otuz beş genç ise taşıdıkları pankartlarla bu güçlü mesajı desteklediler.

Beyza Doğuç Yapay Zeka ve Sanat İlişkisini Anlattı

Konferansta, yapay zeka ve sanatın nasıl buluşabileceği üzerine de ilham verici bir söyleşi gerçekleştirildi. Youtube üzerinden yaptığı yaratıcı çalışmalarla tanınan Beyza Doğuç, gençlerle birlikte yapay zekanın sanata etkisi ve bu alandaki yenilikçi yaklaşımlar üzerine bir soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Bu bölüm, gençlerin yapay zekanın yaratıcı potansiyelini keşfetmeleri adına önemli bir fırsat sundu.

Panel: Yapay Zeka: Etik, Eğitim ve İnovasyon

Etkinliğin ikinci kısmında, Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk ve Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü’nün katılımıyla gerçekleştirilen panelde, yapay zeka alanında kız çocukları için fırsatlar ve bu fırsatların hayata geçirilmesi için alınması gereken sorumluluklar tartışıldı. Moderatörlüğünü Özge Uzun’un yaptığı bu panelde, yapay zekanın eğitim, istihdam ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri ele alındı. Panelin ardından, konuşmacılar konferans hazırlıklarında görev alan gençler tarafından hazırlanan soruları yanıtlayarak, yeni neslin dijital dünyadaki yerlerini güçlendirmek için önerilerde bulundu.

Dijital Dünyada Eşitlik Güçlü Mesajlarla Verildi

Konferans boyunca gençlerin aktif katılımı, kız çocuklarının yapay zeka çağında nasıl güçlenebileceği konusunda önemli mesajlar verirken, etkinlik, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sunduğu mini konserle son buldu. Öğrencilerin performansı, salonda büyük beğeni topladı ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

"Hayata Yön Veren Kadınlar” Sergisi Açıldı

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde açılan "Hayata Yön Veren Kadınlar" sergisi, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin güçlü kadın figürlerini yansıtan eserlerinden oluşuyor. Kadınların toplumsal hayattaki rollerini ve mücadelelerini simgeleyen bu sergi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Sergi, kız çocuklarının geleceğin umudu olduğunu vurgularken, kadınların geçmişten bugüne taşıdığı gücü ve azmi sembolize ediyor.

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, yapay zekanın sunduğu fırsatları ve bu fırsatların kız çocukları için nasıl erişilebilir kılınabileceğini tartışarak, kız çocuklarının dijital gelecekte güçlü birer aktör olmaları için toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

