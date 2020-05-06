Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Bir sunum yapan Bakan Albayrak soruları da yanıtladı.
Bakan Albayrak’ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:
– En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek
– Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir.
-G20 ülkeleriyle birebir swap görüşmeleri yapıyoruz, birden fazla olma olasılığı yüksek
-Türkiye’nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede
-Döviz rezervlerimiz fazlasıyla yeterli
-Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çeviriyor
– Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum
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