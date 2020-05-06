Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Bir sunum yapan Bakan Albayrak soruları da yanıtladı.

Bakan Albayrak’ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:

– En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek

– Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir.

-G20 ülkeleriyle birebir swap görüşmeleri yapıyoruz, birden fazla olma olasılığı yüksek

-Türkiye’nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede

-Döviz rezervlerimiz fazlasıyla yeterli

-Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çeviriyor

– Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum