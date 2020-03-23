Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 293 yeni tanı konduğunu duyurdu.
Gençlere çağrıda bulunan Koca, “Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020
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