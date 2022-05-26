Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışının enflasyon üzerinde yapılamayacağını söyledi. Kurum, bunun üzerinde artış olması durumunda kiracıların kendilerine şikayette bulunabileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için salı günü bir araya geldi.

Toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü.

Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığından ilgili bürokratların katıldığı toplantıda, kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldü.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanacağını açıkladı.

Bakan Kurum, ” Adalet Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığıyla ortak bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

“Hukuki süreci başlatabiliriz”

TRT Haber’de yer alan habere göre, kira artış oranıyla ilgili devletin açıkladığı tavan fiyat olduğunu söyleyen Bakan Murat Kurum şu açıklamalarda bulundu:

“TÜFE dışındaki güncellemesini ancak 5 yılda bir yapabilirsiniz. Kiracınızla oturur konuşur yapabilirsiniz. Bunun dışında bir güncelleme yapamazsınız. Hakkı olmayan kira artışları talep edip, böyle kontratlar yapıyorlar.

Biz bunun açıkçası takibini Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir fiil yapıyor. Bu konuda kiracıların bir şikayetleri söz konusuysa bakanlıklarımıza bu şikayetlerini iletebilirler. Biz mevcut sözleşmeleri, beyannameleri inceleyerek, bu konudaki hukuki süreci başlatabiliriz.”