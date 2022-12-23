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  • Bakan Muş’tan asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapanlara denetim uyarısı

Bakan Muş’tan asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapanlara denetim uyarısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

23 Aralık 2022 | 17:01
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Bakan Muş’tan asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapanlara denetim uyarısı

Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığının, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerini yoğunlaştırdığını belirten Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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