Bakan Nebati'den 'görev süresince üzüldüğünüz ve mutlu olduğunuz anlar' sorusuna yanıt

Bakan Nebati, yaklaşık 14 aydır devam eden Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde kendisini üzen ya da mutlu eden anların olup olmadığının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"1 Aralık'ta doğum günümdü. Bakanlık görevim ayın 2'sinde tebliğ edildi. 20 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın o muhteşem manifestosunu açıkladığı tarihe kadar ben 3,5 kilogram verdim. Cumhurbaşkanı'mız bir görev tevdi etmiş, bu görevi verirken de büyük bir çoğunluğun umutsuz olduğu, mutlaka eski politikalara dönülmesi konusunda beklentilerin oluşturulmaya çalışıldığı en zor dönemde ben Cumhurbaşkanı'ma 'Size inanıyorum' dedim.

İnsanların 'Çin modeli mi, Kore modeli mi?' diye tartıştığı bir dönemde 'Hayır ben Türkiye'nin makro ekonomik göstergelerinin bunu hak etmediğine inanıyorum, aldığımız tedbirlerle, attığımız adımlarla ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle bu işi çözeceğimizi söylediğimde, samimi söylüyorum, yalnızdım. Bu tabii ki mutlak yalnızlık değil, çalışma arkadaşlarımız ve üniversite hocalarımızla bir model ortaya koyduk.

Şimdi bakıyorum Türkiye Ekonomi Modeli, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli araçlarından birisi oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, biliyorsunuz, meydan okuyor, 'Dünya beşten büyüktür' diyerek, savunma sanayisinde büyük işler yaparak meydan okuyor.

İki büyük meydan okumaya şimdi üçüncü büyük meydan okuma geldi. Bu da 'Türkiye Ekonomi Modeli'. 14 aydır sürdürdüğüm görev sürecinde duygusal olarak iniş çıkışlar oldu.

Geçen yılın ilk 6 ayında 'Hani 6 ay sonra gözlerini kapatıp açacaktın, ne oldu?' diyenlerden, 'Enflasyon düşecekti, ne oldu?', 'Faizleri artırmadan bu işler olmaz.', 'Bu model olmaz, dünya ne diyorsa onu yapacaksınız.' diyenlerin söylemleri, 6 aylık baskıları, her şey unutuldu. 31 Aralık itibarıyla Türkiye'nin ortaya koyduğu performans bütün bu iniş çıkışları aldı götürdü, duygusal olarak o gün yaşadığımız bütün kırgınlıklar, üzüntüler hepsi bir süngerle çekildi. En önemlisi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tevdi ettiği göreve uygun hareket etmenin sorumluluğuyla yaptığımız şeylerin sonucunun alındığını görmek, seçimlere gidiyoruz, Cumhurbaşkanı'mızı yeniden Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek dünyanın en güzel gelişmeleri."

Nebati, Türkiye'nin gelecek dönemden beklentilerine ilişkin ise şunları söyledi:

"6 ay sonra Cumhurbaşkanı'mızın tekrar seçildiği, yeni kadrosuyla oluşturduğu reform paketlerinin peşi sıra geldiği, Türkiye'nin elde ettiği kazanımların yazla beraber çok daha yüksek boyutlara ulaştığı, doğal gazın mart ayından itibaren kullanımının başladığı, Togg'un yollarda kendisini göstermeye başladığı, hatta benim de bir Togg'umun olduğu, Kızılelma'nın çok daha görünür olduğu, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda çok müthiş imkanları en iyi şekilde değerlendirdiği bir dönem olacak. 2023'ün, 6 ay enflasyonla mücadelenin sonuçlarının alındığı, bizim aldığımız her türlü tedbirle seçime rağmen bütçe disiplininden asla taviz verilmediği, ilk döneminde mücadele, ikinci döneminde meyvelerin çok daha fazla alındığı iyi bir yıl olmasını bekliyorum."