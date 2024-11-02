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Bakan Şimşek'ten not artışı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke olduğunu belirterek, "Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

02 Kasım 2024 | 10:41
Bakan Şimşek'ten not artışı mesajı

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselttiğini anımsatan Şimşek, "Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz." bilgisini paylaştı.

Şimşek, not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin etkili olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır. Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor."

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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
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İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
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