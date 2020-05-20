“Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu”nun tanıtım toplantısı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in de katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde emekçilere öncelik verdiklerini, üretimin devamlığını sağlarken de çalışan sağlığını korumanın kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Türkiye’nin 180 milyar dolarlık ihracatının yüzde 90’ından fazlasını sanayi ürünlerinin oluşturduğuna işaret eden Varank, “İmalatta çalışan 5 buçuk milyon emekçimiz bu başarının isimsiz kahramanlarıdır. Bu sağlam altyapıyı salgın sürecinde de en iyi şekilde muhafaza etmenin gayreti içinde olduk. Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu da bu ruhu yansıtan bir belgedir.” diye konuştu.

Varank, kılavuzun hazırlık aşamasında Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, hıfzıssıhha doktorları, Kovid-19 Bilim Kurulu ve sektör temsilcilerinin görüşlerinden faydalandıklarını aktararak, tüm sektörlerdeki sanayicilerin enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçladıklarını bildirdi.

Getirilen tedbirlerin sanayi işletmelerindeki tüm paydaşların sağlığını gözettiğini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

“Tüm sanayicilerimizin kolaylıkla uygulayabileceği bir çerçeve çizdik. Sektörel farklılıklar, çalışan sayısı ve operasyonel faaliyetler gibi detaylarda elbette uygulama farklılıkları olabilir. Buradan hareketle kılavuzda tutarlı ve esnek bir yaklaşım sunduk. Firmalara yüksek maliyetler de yüklemiyoruz. Basit ama etkili tedbirler alınmasını öneriyoruz.”

“TEDBİRLERE HARFİYEN UYULMALI”

Varank, pandemi koşullarında firmaların tedbirlere harfiyen uyması gerektiğine dikkati çekerek, böylelikle salgının üretime etkisinin azalarak yok olacağını, reel sektörün salgına karşı dayanıklılığının artacağını ve dış talepte başlayan iyileşmeyle birlikte üreticilerin Kovid-19 sonrası dönemde rakiplerinin önüne geçebileceğini dile getirdi.

Kılavuzun içeriğine de değinen Varank, şu değerlendirmede bulundu:

“İlk bölümde Kovid-19’un bulaş özelliklerine yer verdik. Burada hastalığın hangi yollarla bulaştığı, inkübasyon ve enfeksiyon periyodu, damlacık, temas ve solunum yolları önlemlerine ilişkin bilgiler var. İzleyen kısımda, korunma ve kontrol önlemlerini açıkladık. Fiziki mesafenin korunması, maske takılması, uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması ve el hijyeni gibi bulaşı azaltıcı tedbirlere yer verdik. Ayrıca bu tedbirlerin nasıl uygulanması gerektiğini de açıkladık.”

Varank, kılavuz kapsamında ateş ölçümü, fiziksel mesafe kuralı, atıkların bertarafı gibi somut örnekleri anlatarak, çalışan personele, virüse ilişkin düzenli eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.

TSE’nin öngörülü bir yaklaşımla hijyen ve sanitasyon alanında dünyanın ı̇lk ve tek yönetı̇m sı̇stemı̇ standardını 2 yıl önce yayımladığını anımsatan Varank, enstitünün daha sonra bu alanda eğı̇tı̇m ve belgelendirme faalı̇yetlerı̇ne başladığını bildirdi.

GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ

Varank, kılavuzun firmalara salgınla mücadele ederken yol gösterici olacağını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

“Kılavuz bunun yanında salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini de sağlayacak. Sanayi tesisleri, kılavuzda yer alan standartları sağlıyorlar ve süreçlerini buna uygun yürütüyorlarsa TSE’ye başvurabilecek. Bir kontrol listemiz olacak. Başvuran işletmeleri buna göre denetleyecek ve denetimi geçenlere adeta uluslararası bir kalite belgesi şeklinde ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ vereceğiz.”

Bu alanda dünyada öncü olmak istediklerine ve belgenin sanayicilere önemli avantajlar getireceğine dikkati çeken Varank, “Belge, çalışanların iş yerlerine güvenmesini sağlayıp, verimlilik artışlarına katkıda bulunacak. İnsan sağlığına uygun üretimi teşvik edecek ve tüketicilerin hijyen ve sanitasyon konularında kafalarındaki soru işaretlerini giderecek.” dedi.

Varank, gelecek dönemde uluslararası ticarette bu tip belgelendirmelerin daha fazla ön plana çıkacağına işaret ederek, üretimi güvenli koşullarda gerçekleştirenlerin, piyasanın da hakimi olmaya başlayacağını vurguladı.

Türk sanayicisinin bu eğilime yön verebilecek kabiliyette olduğunu vurgulayan Varank, şu ifadeleri kullandı:

“Ümit ediyorum ki pek çok sanayici ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almak üzere sıraya girecek. Sanayi tesisleriyle başlayacağımız bu belgelendirme faaliyetini, ilerleyen zamanda başka sektörlere de yaymayı planlıyoruz. Güven duygusunu tüm ekonomik faaliyetlerin merkezine yerleştirmek istiyoruz.”

Varank, TSE ekibi başta olmak üzere kılavuzun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“TEST VAKA ORANI BİNDE 3”

Bakan Varank, sanayi kuruluşlarında çalışanlara Kovid-19 testi yapılmasına ilişkin soru üzerine, Sağlık Bakanlığının burada sadece sanayiye hizmet edecek laboratuvarları kurduğunu söyledi.

Ay sonuna kadar uygulamayı tüm illerde devreye almak istediklerini belirten Varank, “Test-vaka oranına baktığımızda binde 3’ler seviyelerinde bir rakamı görebiliyoruz. Bu bizim açımızdan oldukça sevindirici. Üreticiler de aldıkları tedbirlerin işe yaradığını görmüş oluyorlar.” diye konuştu.

Tekrar yıkanıp kullanılabilmesi açısından pratik olan bez maskelerin standartlarının TSE tarafından yayımlandığını hatırlatan Varank, şunları kaydetti:

“Bu standartlara uygun üretim yapan firmalar hem tesis bilgileri hem de örnek ürünleriyle birlikte TSE’ye başvuruyorlar. Bunların detaylı laboratuvar incelemeleri yapıldıktan sonra kendilerine TSE uygunluk belgesi veriliyor. Bugün itibarıyla 11 firma TSE belgesi almak üzere başvurularını yaptı, bunların bazılarının üretim tesislerindeki denetleme süreçleri bitti, maskelerin laboratuvar testleri başladı. Bizden belge almış kuruluşları da TSE’nin web sitesinde yayımlayacağız.”