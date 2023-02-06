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İçişleri Bakanlığı: Depremle ilgili sosyal medyadan yapılan yardım çağrıları titizlikle toplanıyor

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan yapılan yardım çağrısı ve atılan mesajların titizlikle toplanarak bölgedeki arama kurtarma ekiplerine iletildiğini bildirdi.

06 Şubat 2023 | 10:48
Son Güncellenme: 06 Şubat 2023 | 16:05
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İçişleri Bakanlığı: Depremle ilgili sosyal medyadan yapılan yardım çağrıları titizlikle toplanıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremin ilk anından itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin olduğu iletişim grubunun sosyal medyadaki yardım çağrısı içeriklerini, kurumlara yazılan direkt mesajlar da dahil olmak üzere titizlikle topladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bilgilerin hızla ilgili bölgedeki arama kurtarma ekiplerine bildirildiği vurgulandı.

Provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi belirlendi
Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlara ait adres ve lokasyon bilgilerinin ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığı ve ilgili birimlere gönderildiği kaydedildi.

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