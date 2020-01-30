Bankacılık sektörü 50 milyar kâr etti
Bankacılık sektörü, 2019 yılında 49,8 milyar TL net kâr elde eden bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü yüzde 16,1’lük artışla 4,5 trilyon liraya ulaştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu( BDDK), Türk Bankacılık Sektörü Aralık 2019 bültenini yayınladı. Böylece Türkiye bankacılık sektörünün 2019 yılı performansı da belli oldu.
Buna göre; Aralık 2019 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 491 milyar 708 milyon TL oldu. Sektörün aktif toplamı 2018 yıl sonuna göre 624 milyar 283 milyon TL yani yüzde 16.1 arttı. Aralık 2019 döneminde sektörün dönem net kârı 49 milyar 753 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18.43 seviyesinde gerçekleşti.
TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI YÜZDE 5.33’LE YILI KAPATTI
Aralık 2019 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 656 milyar 810 milyon TL, menkul değerler 660 milyar 917 milyon TL oldu. 2018 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 16.1, krediler toplamı yüzde 11.0, menkul değerler toplamı ise yüzde 38.3 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5.33’e yükseldi.
Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2018 yıl sonuna göre yüzde 26.1 artışla 2 trilyon 566 milyar 897 milyon TL oldu. 2018 yıl sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 16.7 artışla 492 milyar 384 milyon TL olurken, Aralık 2019 döneminde sektörün dönem net kârı 49 milyar 753 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18.43 seviyesinde gerçekleşti.
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