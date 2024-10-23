Başarısızlık Zirvesi 2024’te başarılı liderler gençlerle buluştu

Başarısızlık Zirvesi, bu yıl yine dopdolu bir program ve gençlerin yoğun katılımıyla Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk ve sayılı 18 yaş altı derneklerinden birisi olan İstanbul Gençlik Platformu tarafından gerçekleştirilen Başarısızlık Zirvesi’nde; başarılarıyla ses getiren lider isimler, gençlerle bir araya geldi, başarıya giden yolda yaşadıkları deneyimleri paylaştı. Bu yılki zirvede, başarısızlıkların nasıl fırsata dönüştürülebileceği, kriz dönemlerinde alınan derslerin uzun vadeli başarılara nasıl evrildiği ve hata yapmanın yenilikçi düşünme üzerindeki etkileri gibi önemli konular masaya yatırıldı.

İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Av. Doğa Can Coşar; etkinliği gerçekleştirmedeki hedeflerinin Cumhuriyetin ikinci yüzyılında hayal kurmaktan korkmayan, başarısız olacağım kaygısı duymadan bu ülke için bir değer yaratmak isteyen gençlere umut ve ilham vermek olduğunu paylaştı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Gençlik Platformu İcra Kurulu Başkanı Dilara Beyza Çınar ise; 13 yılda gerçekleştirilen önemli projeleri ve gençlere sundukları fırsatları vurguladı. Çınar, şu ana kadar 42 şehirde Oyuncak Kütüphaneleri kurduklarını, 13.000’den fazla çocuğun kırtasiye ihtiyacını karşıladıklarını ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan 3.000’den fazla çocuğun sosyal gelişimlerine katkı sunduklarını belirtti. Konuşmasında başarısızlığın önemine de değinen Çınar, “Başarısızlık, öğrenmenin ve gelişmenin bir parçasıdır. Başarısızlık korkusu, potansiyelimizi gerçekleştirmemizin önündeki en büyük engeldir” dedi. Çınar, zirvede başarılı ve ilham verici hikayeler dinlerken bu kavramları yeniden tanımlamayı amaçladıklarını belirtti.

Sadece başarının değil, başarısızlığın da paylaşılmaya değer olduğu bir platform sunan Başarısızlık Zirvesi’nde bu yıl “Yılın Hayal Ortağı Ödülü” de takdim edildi. İstanbul Gençlik Platformu’nun 6 Şubat Depremi sonrasında bu sene 23 Nisan’da Adıyaman’da gerçekleştirdiği Çocuk Şenliğine verdikleri destek sebebiyle Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beyaz Fırın CEO’su Nathalie Stoyanof Suda ve Gokidy Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özaktaç’a plaket takdim edildi.

BAŞARISIZLIK ZİRVESİ 2024 SAHNESİNDE GENÇLERLE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞAN ÜNLÜ İSİMLERİN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: “İşi ilk kurduğumda ciddi baskılarla karşılaştım. Bana sürekli olarak ‘Doğru düzgün bir işe gir’ diyerek yönlendirmeye çalıştılar. Ancak ben inat ettim; kendime inandım ve direndim. Eğer direnmeseydim ve başarısızlığı kabul etseydim, bugün bu noktalara gelemezdim. Hata yapmaktan korkmamak gerektiğini öğrendim. Ayrıca, finansmanı olmayan hiçbir yatırıma girmemem gerektiğini anladım. Dünyayı ve ülkeyi değiştirmek istiyorsak, sivil toplumu güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Demokrasinin geliştiği toplumlarda sivil toplum güçlenir; sivil toplum güçlendikçe de demokrasi gelişir. Gençlerin ve kadınların Türkiye’yi değiştireceğine inancım tam.’’

P&G Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu: ‘’Başarısızlık, aslında iyi yönetildiğinde başarıya giden yolda bir hediyedir. Başarısızlığı doğru şekilde ele alırsak, ardından büyük başarıların gelmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden başarısızlığı asla ziyan etmemeliyiz. Kişisel olarak en büyük başarısızlığım, Ipana’nın diş macunu pazarındaki %70’lik payını kaybetmesiydi. Ancak, bu durum bana başarısız olduğumda oyunu değiştirmenin önemini öğretti. Başarısızlıkları, gerçeği olduğu gibi kabul ederek, itiraf etmek ve onları öğrenim fırsatlarına dönüştürmek gerekir. Bu süreçte öğrendiklerimizi belgeleyip, bu bilgilere dayalı olarak umudu yeniden tasarlamalıyız."

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur: “Hayatta öyle şeyler karşınıza çıkıyor ki ve her şey göreceli. Amaç; varmak değil, yolculuktan keyif almak. Kendimi başarısız hissettiğim dönemler, en verimli öğrendiğim dönemler oldu. Makine mühendisliğinden endüstri mühendisliğine geçişim, hayatımın önemli bir dönüm noktası oldu. Bir diğer ise büyük bir devlet bankasında çalışmaya başladım ve maliyeden sorumlu grup başkanı oldum. Ancak, bankanın durumu çok kötüydü ve 18 ay boyunca çalışmama rağmen hiçbir başarı elde edemedim. Sadece boşa kürek çektim ve bu pozisyona kendi yanlış kararım nedeniyle girdim. Ancak şu anda geriye dönüp baktığımda, bu süreçte kariyerimin hiçbir noktasında deneyimleyemeyeceğim dersler aldığımı görüyorum. 30 yaşında, burada karşılaştığım tüm farklı sorunları çözmeyi ve yönetmeyi öğrendim. Kendimi başarısız hissettiğim bu dönem, aslında hayatımın en verimli şeylerini öğrendiğim dönemdi."

LCW E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş: ‘’Benim için asıl başarı, insanların hayatına dokunabilmek ve iyiliği yayabilmektir. Ahlaklı davranışı hiçbir zaman kaybetmemek ve liyakati ön planda tutmak, iş hayatımda her zaman önceliğim oldu. Eğer iş arkadaşlarım eve huzurlu bir şekilde gidiyorsa, işimde başarılıyım demektir. Her başarısızlık, yeni bir öğreti ve gelişim fırsatıdır. Girişim dünyasında genelde, kaybetmekten korkmayanlar başarılı olur. Ancak ben, elimdekileri kaybetmekten korktuğum için girişim yapma cesaretini bulamadım. Bu, kendi yolculuğumda aldığım en büyük derslerden biri.’’

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula: "Başarı, başkalarının gözünde nasıl göründüğünüz ya da ne kadar para kazandığınızla ölçülmez. Eğer mutlu değilseniz, bu, büyük bir başarısızlıktır. Başarı, kendiniz olarak iyi ve mutlu olduğunuz her durumdur. Ne olmak istediğimiz ve nerede durduğumuzla ilgilidir; kendi başarı kavramınızı kendiniz yaratmalısınız. Kendimi onların yaşındayken kim gibi bir genel müdür görmek istiyorsam, öyle biri olmaya karar verdim."

Paris Olimpiyatları Gümüş Madalya Sahibi Olimpik Boksör Hatice Akbaş: ‘’Başarılı olabilmek için her şeyin başında hedef koymak gerekiyor. Bu hedef için durmadan çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Boks, zeka işi. Çalışmak önemli, ama zeka olmadan bu iş zor. Pes etmedim; bütün başarılarım, pes etmediğim dönemden sonra geldi. Umudu koruyabilmek için hayal etmek ve hedef koymak en önemlisi. Başarısızlık söz konusu olduğunda gençlere tavsiyem, pes etmemeleri. Sakatlandığım dönemlerde pes etme düşüncesi aklımda oldu, ama bunu bir başarısızlık olarak görmüyorum. Bu, pes ettiğim bir dönemdi.’’

Gazeteci Candaş Tolga Işık: Gerçekten sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız, ne kadar çalıştığınızın önemi olmuyor. Tattığınız mutluluk, hiçbir maddi yükümlülüğün yerini tutmuyor. Eğer bir şeyi yapmaya kafanıza koyduysanız, insan her şeyi başarabilir. Benim size önerim, başarısızlıktan korkmamaktır. Başarısızlık, hayatın size ne yapmak istediğini düşündürürken, önünüzü fazlasıyla açar.’’