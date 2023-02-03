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Bazı atama kararları Resmi Gazete'de

Kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

03 Şubat 2023 | 09:32
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Bazı atama kararları Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığına 44 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açıkta bulunan Aliağa, Ambarlı, Antalya, Bandırma, Bodrum, Ceyhan, Çanakkale, Gemlik, İskenderun, İstanbul, İzmir, Karadeniz Ereğli, Kocaeli, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak bölge liman başkanlıklarına atanan isimler de Resmi Gazete'de yer aldı.

Enerjide atama kararları 

TEİAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Süleyman Önel atandı. TKİ Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Mert Ayaz getirildi.

TTK Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu üyeliklerine Muharrem Kiraz ve Muhammet Safa Topuz atandı.

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