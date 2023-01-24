Bazı sentetik mensucat ürünlerine ithalat soruşturması

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, belirli AB ülkelerinden ithal edilen "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ve "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yapılan incelemeler sonucu İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya menşeli "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik de soruşturma açıldı.

Öte yandan, Bakanlığın bir diğer İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğle Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek menşeli "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ile Kuzey Makedonya menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatıldı.