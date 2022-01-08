Benzinin litre fiyatına dün akşam yapılan açıklamaya göre 63, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir’de 13,02 liradan 13,65 liraya çıktı.

Ayrıca, Ankara ve İzmir’de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira oldu Motorinin litresi İstanbul’da 12,77 liradan 13,71 liraya çıktı

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.