Beyaz yakalıların eğitim tercihleri değişiyor

Beyaz yakalı profesyonellerin kariyerlerine artı değer katan Teedo Online Eğitim Platformu, ‘Kariyer Odaklı Online Eğitim Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. FikriMühim tarafından İstanbul, İzmir ve Ankara’da 25-50 yaş arasındaki 600 beyaz yakalı çalışanla çevrimiçi olarak yapılan araştırmanın sonuçları, beyaz yakalıların hangi alanlardaki eğitimlere ilgi gösterdiğine dair önemli ipuçları verdi.

Teedo Genel Müdürü Selçuk Aytekin, “Hedef kitlemize daha iyi hizmet sunabilmek için her zaman onların sesine kulak veriyoruz. Beyaz yakalıların hangi becerilere ve eğitim alanlarına ilgi gösterdiğini anlamaya çaba gösteriyor, sürekli sahada nabız tutuyoruz. FikriMühim ile gerçekleştirdiğimiz Kariyer Odaklı Online Eğitim Araştırması da bu anlamda çok önem verdiğimiz bir kaynak. Bu araştırma sayesinde çalışan gelişimine katkımızı artırırken, şirketimizin stratejik gelişimini sağlamak adına çok değerli ipuçları elde ettik. Bu araştırma, gelecekte gideceğimiz yönü belirlemede yolumuza ışık tutacak” diye konuştu.

Liderlik Eğitimi ilk sırada

Kariyer Odaklı Online Eğitim Araştırması’na katılanların yüzde 51’i daha önce online bir mesleki eğitim aldığını ifade ederken, alınan eğitimler arasında ‘Liderlik Eğitimi’ yüzde 24 oranıyla ilk sırada çıktı. Bu sonuç, son yıllarda beyaz yakalı çalışanlar arasında liderlik eğitimine yönelik ilginin artışını ve bu eğitimlerin, modern iş dünyasında etkili liderlik ve yöneticilik becerilerinin geliştirilmesi açısından kritik rolünü teyit etti. Özellikle teknoloji ve iş dünyasındaki hızlı değişimler, çalışma modellerinin değişmesi, farklı jenerasyonların bir arada çalışması, toplumsal krizler, artan rekabet ve sürdürülebilirlik gibi faktörler, liderlik kavramının kriterlerini genişletip dönüştürdü. Bugünkü iş dünyası, yöneticilerin ve potansiyel liderlerin daha esnek, kapsayıcı, insan odaklı, dayanıklı, çevik, adaptif ve stratejik olmalarını; yetenek ve becerilerini yeni dünyayı ve günümüz ihtiyaçlarını anlamak üzere geliştirmelerini zorunlu kılıyor. Bu nedenle liderlik eğitimi artık yalnızca üst düzey yöneticiler için değil, geleceğin liderleri olarak görülen beyaz yakalılar için de vazgeçilmez bir kariyer yatırımı haline gelmiş durumda.

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu da bir iş için gereken teknik becerilere yoğunlaşan ve uzmanlık gerektiren mesleki eğitimlerin daha fazla ilgi gördüğü; geçmiş yıllarda revaçta olan Koçluk, Reklamcılık, Tasarım ve Sosyal Medya Uzmanlığı gibi eğitimlere olan ilginin günümüzde geride kaldığı oldu. Online eğitim aldığını belirten katılımcıların Liderlik eğitiminden sonra en çok eğitim aldığı alanlar ise sırasıyla Yazılım/IT, E-ticaret, İşletme-Yönetim, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Finans, Proje Yönetimi, Satış, Veri Analizi ve Yapay Zekâ.

Teknoloji erkek-egemen, İK kadın-egemen

Cinsiyet kırılımına bakıldığında; Yazılım/IT ve Yapay Zekâ eğitimi aldığını belirten erkeklerin sayısı kadınlara oranla çok yüksek kalırken, İnsan Kaynakları alanında durumun tam tersi olduğu ve kadınların bu alanda erkeklere kıyasla daha fazla eğitim aldığı görülüyor. Kendi işini yapanların (şirket sahibi/işveren) en fazla eğitim aldığı alan ise E-ticaret. İkinci sırada Pazarlama, üçüncü sırada ise Yapay Zekâ geliyor.

Online eğitime ve kariyer yatırımına ilgi devam ediyor

Araştırma, online eğitime olan talebin devam ettiğini, katılımcıların yüzde 74’ünün önümüzdeki 2 yıl içinde online mesleki eğitim almayı düşündüğünü gösterdi. Katılımcılar, online eğitimin avantajlarını; Esneklik ve Erişim Kolaylığı, Maliyet Etkinliği, Konu Çeşitliliği, Anında Geri Bildirim, Uygulamalı Öğrenme Fırsatı, Özelleştirilebilirlik ve Networking olarak sıraladı. Araştırma, online bir eğitim seçerken Arama motoru, YouTube, tanıdık tavsiyesi, sosyal medya (Instagram/Facebook/LinkedIn vb.) ve forumların etkili olduğunu ortaya koydu.

Teknoloji okur-yazarlığına olan ihtiyaç artıyor

“Önümüzdeki 2 yıl içinde hangi konularda online mesleki eğitim almak istersiniz?” sorusunu cevaplayanlar arasında yüzde 36 ile Yapay Zekâ öne çıktı. Bunu yüzde 29 ile E-ticaret, yüzde 28 ile Yazılım/IT izledi. Diğer eğitim konuları ise talebe göre; Liderlik, Veri Analizi, İşletme-Yönetim, Proje Yönetimi, Finans, İnsan Kaynakları, Pazarlama, Sürdürülebilirlik, Satış, Sağlık olarak sıralandı.

Beyaz yakalıların teknoloji ve yazılım eğitimlerine olan artan ilgisi; dijitalleşme ve otomasyonun hızla gelişerek iş yapış biçimlerini değiştirmesi, buna bağlı olarak da çalışanların yetenek ve iş kaybına dair duydukları korku ve kaygıya işaret ediyor. Yapay zekânın sağlık, finans, eğitim, perakende ve daha birçok sektörde devrim yaratması, Yazılım/IT’nin hemen her sektörde temel bir gereksinim haline gelmiş olması ve bu alanda yetenek açığının dolayısı ile yüksek talep ve yüksek maaş potansiyelinin olması, yapay zekâ ve yazılım/IT alanındaki online eğitimler ve kaynaklar sayesinde eğitim almanın daha kolay ve erişilebilir hale gelmesi, son olarak da bu alanda çalışanların remote ya da hybrid çalışma imkanının olması bu alandaki eğitimlere duyulan talebin altında yatan faktörler olarak sıralanabilir.

Eğitim fırsatı şirket tercihini etkiliyor

Rekabetçi iş ortamında, şirket içi eğitim programları, çalışanların işlerini doğru ve verimli bir şekilde yapabilmelerini sağlarken, çalışılacak şirketin seçiminde de önemli bir kriter haline geldi. Nitekim Teedo’nun araştırmasına katılanların yüzde 48’i çalıştığı şirketin mesleki gelişim için eğitim desteği sunduğunu belirtirken, yüzde 42’si bu amaçla hayata geçirilen bir eğitim-gelişim departmanı bulunduğunu, yüzde 34’ü ise şirketin bir Akademi Programına sahip olduğunu dile getirdi. Katılımcıların yüzde 52’si “Şirket kültürümüzde sürekli öğrenme ve gelişim teşvik ediliyor” dedi.

Her 10 katılımcıdan 6’sı “Online eğitimler işimde performansımı ve motivasyonumu artırıyor” diye cevap verirken, yine katılımcıların yüzde 60’ı şirketlerin verdiği eğitim desteğinin şirket seçimi üzerinde etkili olduğunu vurguladı. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı mesleki eğitim sertifikalarına sahip olmanın işinde terfi etmesini ya da daha iyi maaş almasını sağladığını söyledi. “Mesleki eğitim sertifikasına sahip olmak daha kolay iş değişikliği yapmamı sağlıyor” diyenlerin oranı ise yüzde 64 oldu.

Yapay zekâ işimizi elimizden alacak mı?

Katılımcılar, “Mesleki gelişiminiz için hangi becerileri geliştirmeyi hedefliyorsunuz?” sorusuna yeni teknolojiler, liderlik ve yöneticilik gibi soft skill beceriler, pratik beceriler, sosyal beceriler, dijital okuryazarlık, networking, finansal yetkinlikler ve teorik bilgiler cevabını verdi.

Online mesleki eğitime katılma motivasyonunun başında meslekte uzmanlaşma gelirken, onu yeni bilgiler öğrenme, genel kültür kazanma, sertifika alma, yeni bir meslek öğrenme, daha iyi bir maaş ve meslek/iş/şirket değiştirme ve networking takip etti.

Online eğitim, bireylerin kendilerine yaptığı en büyük yatırım

Teedo Genel Müdürü Selçuk Aytekin, bu sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, hızla değişen iş dünyasında çalışanların kendilerini en fazla yeni teknolojiler karşısında, liderlik ve yöneticilik rolünde ve bir mesleğin pratik uygulaması konusunda yetersiz hissettiğini belirterek, “Yapay zekâ ve otomasyonun hızla geliştiği dünyada, bireyler teknolojinin hızına yetişmekte zorlanıyor. Gündemdeki ‘Yapay zekâ işimizi elimizden alacak mı?’ sorusunun bu araştırmada da çalışanlar açısından bir kaygı unsuru olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Benzer şekilde, iş hayatına dahil olan farklı kuşaklar da iş yerindeki dengeleri değiştiriyor. Bu bağlamda da iş hayatında ‘liderin/yöneticinin’ vasfının ve iş yapış şekillerinin değiştiğini; tüm bu faktörlerin bireylerin gelişim alanını doğrudan etkilediğini gördük. Özetle, toplumsal değişimlerin izdüşümünü iş hayatında doğrudan gözlemlemek mümkün. Toplumsal düzeyde gözlemlenen her şey bireylerin yaşantısını, kararlarını, ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirliyor. Beyaz yakalılar online eğitimi kendine yatırım olarak görüyor” diye konuştu.