Kablo rakorları ve medikal sektöründe faaliyet gösteren Bimed, 220 milyon TL’lik yeni yatırımı olan üçüncü fabrikasını İstanbul Hadımköy’de faaliyete geçirecek. Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, otomotiv sektörü ile de yakından ilgilendiklerini ve elektrikli otomobiller için tahliye valflerini kendilerinin üreteceğini ifade etti. Mertöz, medikal bölümünde de ithalatın önüne geçebilmek için yeni yatırımlar yapacaklarını söyledi.

40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve sektöründe Türkiye’nin önde gelen ihracatçıları arasında yer alan Bimed, yeni döneme yeni yatırımlarla girecek. Bimed’in işe sağlık sektörüne yönelik şırınga ve akciğer hastaları için inhaler üreterek başladığını aktaran Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, sonrasında kablo rakorları ile ürün yelpazesini genişlettiğini ve iş hacmini büyüttüğünü ifade etti. 55 milyon Euro ciroya sahip şirketin cirosu içinde ihracatın yüzde 85 pay aldığını söyleyen Mertöz, 70 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti.

ÜÇÜNCÜ FABRİKA GELİYOR

İstanbul Beylikdüzü ve Romanya’da birer fabrika ile faaliyet gösterdiklerini belirten Mertöz, Hadımköy’de yeni bir fabrika daha inşa ettiklerini ve önümüzdeki yıl bu fabrikada sadece rakor imalatının yapılacağını söyledi.

Otomotiv sektörünün de kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Mertöz, “Birçok firmaya kendi dizaynımız olan hava tahliye valfini üretiyoruz. Elektrikli araçlardaki bataryalarda, gaz birikiminden oluşan havanın zarar vermemesi için tahliye valfi var ve bu valfi de biz üreteceğiz. Birçok Avrupalı imalatçı için de ürettiğimiz valfler mevcut. Bu konuya oldukça önem veriyoruz ve Ar-Ge bölümümüz de bu kapsamda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR SEKTÖR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Elektrikli araçlar, kablo bağlantı üreticileri için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Bimed Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Gülnihal, “Geleceğin taşıtları elektrikli olacak. 2030’da araçların yaklaşık yarısı elektrikli olacağı için bu bizler için büyük bir fırsat. Bu trendi yakalarsak, 2 kat büyürüz.” dedi. Gülnihal, medikal tarafta da inhaler üretimine büyük önem verdiklerini söyleyerek, “Şu anda yılda 2 milyon adet olan üretimi 10 milyon adetin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alanda yaklaşık 15 milyon Euro’luk ithalatın önüne geçeceğiz” dedi.