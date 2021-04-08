8 Nisan 2021 piyasalarda gün sonu… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kaybederek günü 1.416,55 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 458 bin 700 liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,11 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,45 puan ve yüzde 0,17 düşüşle 1.451,63 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34’ü prim yaptı, 59’u geriledi.

Garanti Bankası, Kardemir (D), Doğan Holding, Türk Hava Yolları ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR? ANALİST YORUMU…

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Beklenti Anketi, yurt dışında ise Çin’de enflasyon, Almanya’da sanayi üretimi ve ABD’de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bugün ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ve döviz kurlarındaki sakin seyre karşın Borsa İstanbul’da alımların güçlenemediğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin, 1.440 üzerinde kalıcılık sağlayamadığı durumda 1.390-1.440 dar bandındaki dalgalı seyrini sürdürmesinin beklenebileceğini kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.754,68 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 yükselişle 458 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1461 lira, satışta 8,1788 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1631 lira, satışta 8,1958 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1902, sterlin/dolar paritesi 1,3738, dolar/yen paritesi de 109,26 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,27 azalışla 62,80 dolardan işlem görüyor.