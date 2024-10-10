Borusan’ın köklü geçmişinden geleceğe uzanan bir köprü: “80 Yılın İzinde”

Grubun kuruluşundan günümüze uzanan ilham verici hikayesini anlatan belgesel, deneyimli gazeteci Mirgün Cabas’ın etkileyici sunumu ve birbirinden özel konuklarıyla izleyenleri, Borusan’ın geçmişten geleceğe uzanan 80 yıllık tarihinde unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

80 yıl önce atılan bir tohum, bugün Türkiye’nin en köklü Gruplarından biri haline geldi. Borusan Grubu’nun bu destansı yolculuğu, “80 Yılın İzinde” belgeseliyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. “Faydalı olmak, yapabileceğinin en iyisini yapmak, çalışkan olmak...” Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık’ın kurumun kültürünü özetleyen bu sözleriyle başlayan Borusan’ın 80. yıl belgeseli “80 Yılın İzinde”, Grubun köklü tarihindeki önemli dönüm noktalarını ve geleceğe yönelik vizyonunu gözler önüne seriyor. Deneyimli gazeteci Mirgün Cabas’ın keyifli sunumu ve samimi soruları eşliğinde hayat bulan 80. yıl belgeseli, izleyiciyi adeta bir zaman tünelinde gezintiye çıkarıyor.

Gücünü çalışanlarından alan ve tüm paydaşlarına fayda yaratma misyonuyla gelişimi hedefleyen Borusan, iş hayatında yollarının kesiştiği her bir kişide derin izler bırakmanın gururunu yaşıyor. Belgeselde şirket hissedarlarının yanı sıra kuruluşundan bugüne kadar emek veren, farklı jenerasyonlardan ve departmanlardan yöneticiler, çalışanlar ve iş ortaklarıyla yapılan röportajlara yer veriliyor. Geçmişte önemli görevlerde bulunmuş isimler ile halihazırda Grubun yarınlarını şekillendirmeye devam eden yönetici ve çalışanların samimi anlatımları, belgesele duygusal bir derinlik katıyor.

Borusan ile herkesin bir hikayesi var

Belgeselde, Borusan Grubu ile yakınlıklarını anlatan ve anılarını paylaşan Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı, Tayfun Bayazıt gibi Türkiye’nin iş dünyasına yön veren isimlerle birlikte, kurucu Asım Kocabıyık’ın eşi Nurhan Kocabıyık, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nükhet Özmen, Grup CEO Erkan Kafadar ve daha bir çok isim hatıralarından örneklerle Borusan’ın değerlerini ve bu değerlere olan bağlılığını vurguluyorlar.

Cabas’ın kendisi için liderliğin ne anlama geldiğini sorduğu Ahmet Kocabıyık, Borusan’ın geleceğe yönelik vizyonunu da destekleyen şu yanıtı veriyor: “Bana göre lider, etrafına heyecan veren, yol gösteren, bir açıdan onları gelecekte yaşatabilen, geleceği görmelerini sağlayabilen bir kişilik olmalı.” Borusan’ın 80 yıllık tarihindeki güçlendiren ve yol açan liderlik anlayışıyla örtüşen bu yaklaşım, kurum kültürünün temel taşlarından biri olarak çalışanlara aktarılıyor ve şirketin sürekli gelişimine de katkı sağlıyor.

80 yıllık miras 3. kuşakla daha da güçleniyor

“Bu memlekete gönül borcum var, hayatım boyunca bunu ödemek için çalıştım.” Bu sözlerin sahibi Borusan Holding kurucusu Asım Kocabıyık, vizyonerliğiyle bir şirketin ötesinde bir değer yarattı. Borusan, 80 yıl boyunca Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli bir rol oynarken, ülkemizin dünya ekonomisindeki yerini güçlendirmesine katkıda bulundu. Borusan’ın bu değerli birikimi, şimdi yeni nesil yöneticilerle daha da güçleniyor. Asım Kocabıyık’ın vizyonunu miras alan üçüncü kuşak, Borusan’ı geleceğe taşıma misyonuyla dedelerinin çizdiği yolda ilerlerken, kendi dönemlerinin gerektirdiği yenilikleri de hayata geçiriyor. Bu yıl Grubun sloganı olan “Biz Aslında Daha Yeni Başladık” yeni neslin yaklaşımının da altını çiziyor. Borusan’a getirdikleri yeni perspektif ve enerjiyle farklı disiplinlerden üçüncü nesil hissedarlar, farklılıkları, birbirlerine bağlılıklarıyla grupta çeşitliliği ve kapsayıcılığı da temsil ediyor, birbirlerini tamamlıyorlar. Geleneksel değerlerle günümüz yönetim anlayışını bir araya getiren genç liderler, yenilikçi çalışmalarla Borusan’ın konumunu daha da güçlendirme hedefiyle sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için çalışıyor.

Borusan geleceğe umutla bakıyor

Borusan Grubu, sahip olduğu geleceğe dönük vizyonunu, 80 yıllık deneyimiyle besleyerek bugün de başarıyla hayata geçirmeye devam ediyor. Grup, bugün 14 bini aşkın çalışanı ile 3 kıta ve 11 ülkede otomotiv, lojistik, enerji, üretim, makine ve güç sistemleri olmak üzere 5 ana faaliyet alanında küresel bir vizyonla büyümesini sürdürüyor. Borusan, tüm süreçlerine entegre ettiği insan, iklim ve inovasyon odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da köklerini aydınlık yarınlara taşıyor. 80 yıllık köklü geçmişinden aldığı ilhamla Borusan 200 yıl ve ötesinde bir Grup olma hedefiyle eşitlikle öne çıkan, sürdürülebilir değerlere katkı sağlayan, kültür ve sanata kalpten destek veren, inovasyonla dönüşüm yaratan ve hayata değer katan bir kurum olarak geleceğe umutla bakmaya devam ediyor.



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