Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young 31 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak. Young’tan boşalan koltuğu Daniel Korioth devralacak.

Bosch Türkiye’den yapılan açıklamada, Steven Young’un Bosch Grubu bünyesinde 25 yıllık kariyerinin ardından “iş hayatında farklı ve yeni açılımlar yapmak üzere” görevinden ayrıldığı bildirildi.

Young’tan boşalan göreve halen Bosch Macaristan’da Genel Müdür olarak görev yapan Daniel Korioth getirildi.

Young, 2011’de Bosch Türkiye Genel Müdürlüğü ve 2015 itibarıyla ise Orta Doğu sorumluluğunun da eklenmesiyle birlikte Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanlığı görevlerine atanmıştı.

Steven Young

G20/B20 2015 Türkiye İstihdam Görev Ekibi Eşbaşkanlığı’nı yürüten Steven Young, Kasım 2015’ten itibaren ise DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı olarak görev yapıyor. Steven Young, 2013-2016 yılları arasında AHK (Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası) Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2013-2019 yılları arasında YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinde bulunan Young, aynı zamanda TÜSİAD/TCCI (Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği/Türkiye Değişim Kültürü İnisiyatifi) Kurucular Kurulu Üyesi ve Özel Alman Lisesi İdare Derneği Yönetim Kurulu ve Türk Alman Üniversitesi Mütevelli Üyesi.

İş hayatına 1988 yılında Avustralya Mannesmann’da özel proje mühendisi olarak başlayan Steven Young, 1994 yılına kadar aynı şirkette, Mannesmann Rexroth’un Almanya’daki merkezi de dâhil, çeşitli pozisyonlarda görevler üstlendi. Young, 1995 yılında henüz 30 yaşındayken Mannesmann Rexroth Türkiye Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Daniel Korioth görevi 1 Ağustos’ta devralıyor

Daniel Korioth, Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanlık görevini Steven Young’dan 1 Ağustos 2021 tarihinde devralacak. Bosch Grubu’nun Macaristan ve Adriyatik Bölgesi temsilciğinin yanı sıra Korioth, Bosch Macaristan Genel Müdürü olarak şirketin ülkedeki operasyonlarından da sorumlu.

Bosch Grubu’na 1989 yılında katılan Daniel Korioth; Macaristan ve Adriyatik Bölgesi Temsilciğine ve Robert Bosch Kft Genel Müdürlüğü görevine Kasım 2016’da başlamadan önce İspanya, Arjantin, Almanya ve Brezilya’da üst düzey görevlerde bulundu.

Korioth, grubun bölgedeki; Robert Bosch Energy and Body Systems Kft, Robert Bosch Power Tools, Robert Bosch Automotive Steering Kft. ve Robert Bosch Elektronika Kft. şirketlerinin denetleme kurulu başkanlığını yürütüyor. Ayrıca Budapeşte Corvinius Üniversitesi ve Alman-Macar Ticaret Odası danışma kurulu üyesi.

1964 yılında Peru’nun başkenti Lima’da dünyaya gelen Daniel Korioth, Lima Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi aldı.