Bosphorus Boat Show Deniz Fuarı kapılarını açtı

Türkiye’nin tek deniz fuarı olan Bosphorus Boat Show, MarinTurk İstanbul City Port ev sahipliğinde; ED Fuarcılık, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) desteği ve YATED Fuarcılık iş birliği ile Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda, 26 Ekim 2024’te kapılarını açtı. 3 Kasım’a kadar devam edecek fuarda; 500’e yakın tekne görücüye çıkarken, her bütçeye uygun olarak sergilenen tekne ve ekipmanlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Bosphorus Boat Show; Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı, üçüncü kez kapılarını açtı. 26 Ekim’de başlayan fuar, 3 Kasım’da sona erecek. MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te ED Fuarcılık tarafından organize edilen; Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) desteği, YATED Fuarcılık iş birliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ve GİSBİR’in ana sponsorluğunda düzenlenen fuarın açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, MarinTurk Genel Müdürü Fahir Çam, ED Fuarcılık Kurucu Ortakları Dilek Soydan ve Emel Yılmaz ile çok sayıda davetli de katıldı.

Bu yıl 50 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuarda değeri 250 bin TL’den başlayan her bütçeye uygun tekneler görücüye çıkarken, toplamda 500’e yakın tekne deniz severlerle buluştu. Tekne ve yatların yanı sıra, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin de sergilendiği fuarda; deniz tutkunları yelkenli teknelerden motor yat teknelere, sürat teknelerinden katamaranlara, botlardan marina ekipman ve aksesuarlarına kadar aradığı her şeyi bulabiliyor. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip sektörün buluştuğu fuara 200’ün üzerinde firma katılırken, 500’den fazla marka temsil ediliyor.