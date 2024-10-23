Boyner Grup ve UNDP Türkiye kadın liderler için iş birliğine gitti

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Boyner Grup ‘Sürdürülebilirlikte Geleceğin Kadın Liderleri Programı She Lab’ projesini başlattı. Genç kadınları güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir girişimi gönüllü destekçisi ise oyuncu Merve Dizdar oldu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Boyner Grup genç kadınları güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir girişim başlattı. "Sürdürülebilirlikte Geleceğin Kadın Liderleri Programı – She Lab", alanında bir ilki gerçekleştirerek özellikle genç kadınlara sürdürülebilirlik alanında liderlik eğitimi sağlayarak kritik bir boşluğu dolduruyor. Oyuncu Merve Dizdar'ın gönüllü olarak desteklediği She Lab, ilk yılında üç dönem boyunca yaklaşık 250 genç kadına liderlik eğitimi vererek onları sürdürülebilirlik girişimlerinde liderlik etmek için gereken becerilerle donatmaya hazırlanıyor.

Projenin detayları Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve oyuncu Merve Dizdar’ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen toplantıda paylaşıldı. She Lab, sürdürülebilir kalkınma konusunda eğitim sunarak, liderlik becerilerini geliştirmeye ve proje üretmeye teşvik ederek, üniversite 3’üncü ve 4’üncü sınıflar ile lisansüstü eğitim gören öğrencileri bu alanda güçlendirmeyi amaçlıyor. Projede her 3 aylık eğitim döneminde kişisel gelişim, sürdürülebilirlik hedefleri ve liderlik üzerine dersler yer alacak. Ayrıca katılımcılar mentorluk, stajlar ve iş gölgeleme fırsatları aracılığıyla uygulamalı deneyim kazanacaklar. Projenin tanıtım filminde gönüllü olarak yer alan Merve Dizdar, genç kadınlara ilham vererek, filmde “bu dünya değişecekse kadınlarla değişecek” mesajının altını çiziyor.

“Kadın Haklarını Demokrasi Meselesi Olarak Gözüyoruz”

“Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde birçok zorluk ve engelle karşı karşıyayız. Ancak tüm karanlığa rağmen yüzümüzü umuda çevirmeye ve üretmeye devam ediyoruz” diyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, kadın haklarını en başından beri demokrasi meselesi olarak gördüklerini belirtti. “Geçtiğimiz ay masum kadınlar katledildi, sokaklar güvenli değildi ve şiddetle karşı karşıya kaldık. Bu olumsuzluklara rağmen daha adil bir toplum için çalışmaya kararlıyız. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için atılan her adımın sadece kadınların değil tüm toplumun geleceğini şekillendireceğini biliyoruz. Çözümün parçası olmayanların da sorunun parçası olmaya devam edeceğine inanıyoruz. İşte tam da bu yüzden sürekli çabalıyoruz.”

Kadınların İşgücüne Katılım Oranı Yüzde 34.1

Boyner, 2009'dan bu yana kadınları iş ve sosyal hayatın merkezine yerleştiren birçok etkileyici projeye imza attıklarını belirterek şöyle devam etti: "Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı sadece %34,1; bu durum ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma açısından büyük bir engel teşkil ediyor. She Lab ile toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunarak daha kapsayıcı bir iş dünyası yaratmayı hedefliyoruz. Projemizi Türkiye'de başarıyla uyguladıktan sonra UNDP aracılığıyla diğer ülkelere de yaymayı planlıyoruz."

"Birlikte, kadınların öncü olabileceği daha parlak bir gelecek yaratıyoruz"

UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "Genç kadınları güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığımızı da kuvvetlendiren, dönüştürücü bir program olan She Lab girişimi için Boyner Grup ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz" diyerek şöyle devam etti: “Bu yenilikçi girişim aracılığıyla, gelecek nesil kadın liderler, dijital çağda başarılı olmak ve gezegenimizin geleceğini korumak için gerekli beceri ve bilgiye sahip olabilecekler. Kadınların liderliğinde, hepimizin arzuladığı dirençli geleceğe ulaşma şansı çok daha yüksek olacak.”

“Kadınlar hayatın her alanında desteklenmeli”

Oyuncu Merve Dizdar, kadınları güçlendirmenin ve toplumdaki seslerini yükseltmenin her zaman kendisi için en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Dizdar, “She Lab projesinin bir parçası olmak bana tarifsiz bir mutluluk veriyor” dedi. “Bir kadın olarak, genç kadınların cesaretlerini bulmalarına, potansiyellerini açığa çıkarmalarına, kendilerine inanmalarına ve hayallerinin peşinden gitmelerine yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım.”