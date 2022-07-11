Cuma günü 107,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 105,85 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,40 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD’nin ticari ham petrol stoklarındaki artış da talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatları baskılıyor.