Bulutistan finans sektörüne özel yeni girişimini duyurdu

Finans bulutu yeni iş sınırları oluşturacak

Bulutistan İcra Kurulu Üyesi Mutlu Ataç; Lansmanın ilk bölümünde “Bulut Teknolojileri ve Bulutistan'ın Gelecek Vizyonu” adlı bir sunum bir sunum gerçekleştirdi. Ardından SabancıDX Teknoloji Hizmetleri Müdürü Serkan Şahin’in gerçekleştirdiği “Finans Bulutu” sunumu ile lansmanın ilk bölümü tamamlandı. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin güncel ekonomik durum üzerine yaptığı konuşmayla geceye renk kattı. IBM Cloud Teknik Satış Lideri Soner Karadaş, ise “Finans Endüstrisinde Dağıtık Bulut Sistemleri” konusunda, bir sunum gerçekleştirirken IBM Analitik Çözümler Satış Lideri Erdinç Kaya “Yapay Zeka Çözümleri” konusunda bir sunum yaptı.

Finans Bulutu ile Hibrit Bulutta Pek Çok Servis

Bulutistan Finans Bulutu Platformu ile IBM Cloud PaaS servislerini, IBM Satellite ile yerel hibrit bulut platformunda, ülkemizde lokal bir node olarak hizmete alındı. Ayrıca IBM Yeni Nesil Yapay Zeka Çözümleri de Bulutistan Finans Bulutu’nda hizmet vermeye başladı.

“2027'ye kadar, kuruluşların %50'si dijital iş girişimlerini hızlandırmak için endüstri bulut platformlarını kullanacak; bu oran 2022'de %5'in altında.”

Doğru Ekosistemle Etkili Sonuç Finans Bulutu’nda

Finans Bulutu, bulut teknolojisinin getirdiği avantajlarla hiçbir kurulum gerektirmeden finans sektörüne özel güvenli bir bulut ortamı sunuyor. Tamamen güvenli bir kullanım sunuyor ve sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilebiliyor. Bulutistan, yerel bulut ortamında “Yeni Nesil Yerelleştirilmiş Hibrit Bulut Platform” çözümlerini finans kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak Finans Bulutu ortamı ile kullanıma açıyor.

Finans Bulutu, finans kuruluşlarının Veri Gizliliği ve Yerelleştirme Yasalarına Uygun bir şekilde yerel ortamda bulut bilişimin hizmetleri alması ve kullanmasını sağlıyor. Aynı zamanda finans kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu esnek, ölçekli ve güvenli bir bulut platformu kullanımı sağlıyor.

Finans Bulutu’nda aynı zamanda endüstri paketleri bulunuyor. Bu paketler verileri paylaşmak ve belirli bir endüstri segmenti için uçtan uca sorunsuz yetenekler sağlamak üzere düzenlenmiş, son derece bütünleşmiş ve modüler dikey uygulama koleksiyonlarıdır.

Endüstri platformları, endüstri düzeyindeki güvenlik ve düzenleme gereksinimleriyle uyum sağlıyor ve teknoloji sağlayıcısının veya ortaklarının modüler, ölçeklenebilir ve hizmet olarak sunulan sektör/dikey yetenekler, kaynaklar veya bilgi kümelerini bütünleşmiş etmesine olanak tanıyan birlikte çalışabilirlik ve genişletilebilirlik özellikleri sunuyor.

IBM Yeni Nesil Yapay Zeka Çözümleri Finans Bulutu’nda Hizmet Veriyor!

Gelişen dijitalleşme süreçlerinde sektör rakipleriyle mücadele etmek için geleneksel iş modellerini geliştirmek, yenilikçi ürün ve hizmetlerin takipçisi olmak, açık finans ekosistemini genişletmek ve alternatif çözümleri keşfetmek için www.bulutistan.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



BU BİR REKLAMDIR.

